"Erdoğan espri yapan Başbakan'a 'Önceden okullarda mantık dersi okutulurdu, ne kadar iyiydi' dedi"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Adli Yıl açılış töreni öncesinde, törenin düzenlendiği Millet Kongre Merkezi’nin fuaye alanında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında yaşanan 'esprili' diyaloğu okurlarına aktardı. Selvi, Başbakan Binali Yıldırım'ın Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'a yönelik esprili bir dille sorduğu "Sayın Başkan, darbeler muvaffak olununca kurucu iktidar, yetkisini kullanıp yeni anayasa yapıyor. Biz darbeyi önlediğimize göre kendiliğinden kurucu iktidar yetkimiz oluşmuyor mu?" sorusuna TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya'nın "Mantıkla kurucu iktidar yetkisi üretmeyelim" yanıtını verdiğini aktardı. Selvi'ye göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da diyaloğa "Önceden okullarda mantık dersi okutulurdu, ne kadar iyiydi..." ifadesiyle katıldı.

Abdulkadir Selvi'nin "O fotoğrafın sırrı" başlığıyla yayımlanan (3 Eylül 2016) yazısı şöyle:

Başbakan Binali Yıldırım, AK Partili eski bakanlarla yemekte bir araya gelmişti.

Yemeğe geçilirken eski bakanlardan Nimet Baş, Başbakan Binali Yıldırım’a bir fotoğraf gösteriyor. Başbakan’ın canını sıkan fotoğraf salonda dalga dalga yayılıyor. Herkes tepki gösteriyor. Fotoğrafta o gün gözaltına alınan eski Milletvekili İdris Şahin’in, Çankırı’da bileğine kelepçe takılmış görüntüsü yer alıyor. Eski bakanlar İdris Şahin’in arkasında duruyor. Onun Paralelci olmadığına dair tanıklıklar paylaşılıyor. “AK Parti’de FETÖ’cüler varsa onlarla sonuna kadar mücadele edilsin. Ancak burada herkesin kendi hesabını görmesine fırsat verilmesin. Milletvekilleriyle ilgili süreçleri iller değil, Ankara yönetsin” deniliyor.

Başbakan’ın eski bakanlarla yemeği verimli geçiyor. Söz alan eski bakanlar, iki noktanın altını çiziyor.

1- Darbe gecesi çok başarılı bir yönetim sergilediniz. Serinkanlı ve kucaklayıcıydınız. Toplumun tüm kesimlerini, muhalefeti ve partimizin içindeki tüm arkadaşlarımızı kucaklamak lazım. Binali Yıldırım, başbakanlık görevini 24 Mayıs tarihinde üstlendi ama 15 Temmuz gecesi sergilediği dirayetli ve kararlı yönetim şekliyle tüm kesimlerin başbakanı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilişkileri, muhalefet liderleriyle kurduğu diyalog, partide kucaklayıcı tavrı ile kendi tarzını hem ülke hem parti yönetimine yansıtmayı başardı.

Dün Binali Yıldırım hükümetinin 100. günüydü. Bir ilke sahne oldu. Başbakan, kameraların karşısına Bakanlar Kurulu üyeleriyle birlikte geçti. Her bakana söz verip, icraatını anlattırdı. Siyasi nezaket açısından altı çizilmesi gereken bir noktaydı.

2- Eski bakanlar, “Toplumda gerginlik vardı. Sizin esprili kişiliğiniz ve kucaklayıcı tutumunuzla bu gerginlik giderildi” diyorlar.

Adli yıl açılışında Başbakan’ın, esprili tutumunu yansıtan bir kare vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali yıldırım ve MHP Lideri Bahçeli’nin tebessüm ettiği fotoğraf karesini kastediyorum. Hürriyet’in daha geniş kadrajlı olarak kullandığı karede Yargıtay Başkanı İsmail Hakkı Cirit, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya yer alıyor.

Diyaloğu aynen aktarıyorum.

Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’a dönerek, “Sayın Başkan, darbeler muvaffak olunca kurucu iktidar, yetkisini kullanıp yeni anayasa yapıyor. Biz darbeyi önlediğimize göre kendiliğinden kurucu iktidar yetkimiz oluşmuyor mu?” diyor.

O sırada kahkahalar atılıyor.

Ahmet İyimaya: “Sayın Başbakanım mantıkla kurucu iktidar yetkisi üretmeyelim.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Önceden okullarda mantık dersi okutulurdu, ne kadar iyiydi...”

Ahmet İyimaya: “Kaldı ki, kurulu iktidarların her zaman kurucu iktidar yetkisi vardır. Tanklarla gelenlerin kurucu iktidar yetkisi var da parmakla gelenlerin kurucu iktidar yetkisi olmaz mı?”

Zühtü Arslan: “Tam anayasa yapılacak zaman.”

Ahmet İyimaya: “Sayın Başbakanım, anayasa yapmanın anahtarı sizin elinizde. Muhalefet liderlerini ikna edin, millet buna hazır.”