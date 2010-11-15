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Politika

ERDOĞAN ESKİ KOMŞUSUNU ZİYARET ETTİ İSTANBUL (A.A)

15 Kasım 2010 19:50

-ERDOĞAN ESKİ KOMŞUSUNU ZİYARET ETTİ İSTANBUL (A.A) - 15.11.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'da eskiden oturduğu binadaki komşusunu ziyaret etti. Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan ile birlikte Piyale Mumhanesi Sokak No: 34'deki Arda Apartmanı'nda komşusu Zeliha Engin'i ziyarete geldi.  Bir süre burada kalan Erdoğan, çıkışta da komşuları ve mahalle sakinleriyle sohbet etti. Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile kızı Sümeyye Erdoğan da burada tanıdıklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan'ın koruma polisleri çocuklara oyuncak araba ve bebek dağıttılar.

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