Erdoğan'dan Kamer Genç yorumu: Adını ağzıma almak istemiyorum



Başbakan Tayyip Erdoğan, CHP’li Kamer Genç’in eşi Emine Erdoğan’a yaptığı sözlü müdahale konusunda eşi nedeniyle konuşamayacağını söyledi. Genç için işlem yapmayan CHP’yi eleştiren Erdoğan, “Adını ağzıma almak ona taltif olur, onun için alamam” dedi.

Başbakan Erdoğan Muğla'da toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

11 yıl geçti, çok büyük bir aşkla çalıştık. 11 yıldır milletimizin emanetine sımsıkı sahip çıkıyoruz. Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik.

Merhum Adnan Menderes Ege’nin evladıydı. 1950’de milletimizin oylarını alarak işbaşına geldi. Menderes’in önemli bir sloganı vardı. ‘Yeter söz milletindir’ diyordu. 2002’de 3 Kasım seçimlerine girerken Menderes’in sloganı gibi biz de ‘Yeter söz de karar da milletindir’ dedik.

Milletin kararının üzerinde karar olamaz. Demokrasilerde geçerli olan milletimizin kararıdır. Milletimiz sandıkta bizi seçti. Merkezde bizi seçtiniz, yerelde de inşallah bizlere bu görevi verin.

Çalmadığımız kapı kalmamalı. 11 yılda 2 genel seçim yaşadık. Bir de ilk genel seçim. 3 seçimde de artarak yükselen bir trend gördük.

2 halkoylamasında da yine aynı durum. Hepsinde milletimiz daha fazla teveccüh gösterdi.

Bu göreve geldiğimizde bu ülkenin milli geliri 230 milyar dolardı. Şimdi ise 786 milyar.

CHP'nin hizmet diye bir dersi yok. Onların tek derdi fitne ve fesat.

Gazi Mustafa Kemal Misakı Milli sınırları içinde her birime bir telgraf gönderiyor. O telgrafta diyor ki: ‘’23 Nisan 1920’den itibaren bütün sivil ve askeri makamların, bütün milletin başvuracağı merci Büyük Millet Meclisi olacaktır’’

TBMM Türkiye’nin kalbi, idare meclisidir. Yasalar oradan çıkar. Anlaşmalar orada onaylanır. Millet yetkisini TBMM eliyle kullanır. Fani olan hiç bir güç TBMM’nin üstünde değildir. Burası otokratik rejimle idare edilen bir ülke değil, demokrasi ile idare edilen bir ülke. Söz de mühür de karar da yetki de sizde.

Eşim olduğu için konuşamıyorum

Kadına şiddete son diyenler, kadına el uzatılamaz diyenler, kadına bu noktada söz, laf, hakaret edilemez diyenler eğer bizim parlamentomuzun çatısı altında kalıyor da onların partisi onları muhafaza ediyorsa CHP’den hesap sormak lazım. Lafla kadına siyasi hak verilmez, lafla kadına saygı olmaz.

Ben konuşamıyorum. Eşim olduğu için konuşamıyorum. Ama görüyorum ki milletim konuşuyor. Adını ağzına almak ona taltif olur. O nedenle alamam. Dolayısıyla bunun gereğini benim milletim vakti saati geldiğinde yapar. 4 ay sonra o zihniyete Muğla en büyük dersi vermelidir.

Onlar kendi zümrelerinden başka bir şey düşünmezler

Bu ülkenin istikametini çeteler değil millet çizer. Bu ülkenin rotasını sermaye sahipleri değil, belli medya kuruluşları değil siz çizeceksiniz. İçerde ya da dışarda belli güç odakları, başka ülkeler değil sadece benim aziz milletim çizer.

Onlar kendi zümrelerinden başka hiçbir şey düşünmezler.