Erdoğan: Esed rejimi, gereken cevabı Suriye'nin öz evlatlarından alacak

Başbakan Erdoğan, Esad Yönetimi’nin Suriye’nin Halep kentinde saldırı hazırlığında olduğunu belirterek, “Rejim, gereken cevabı Suriye’nin öz evlatlarından alacaktır” dedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Olimpiyat Oyunları’nın açılışı için geldiği İngiltere'nin başkenti Londra’da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başbakan Erdoğan, Suriye’deki gelişmelerle ilgili bir soru üzerine şunları söyledi:

“Edindiğim bilgilere göre, Ürdün-Suriye arasında ciddi bir çatışma yok. Fakat şu anda Halep’in kırsalında muhalif güçler hakimiyeti elinde bulunuyor. Halep merkezde şu anda rejim; tanklarıyla, helikopterleriyle saldırı hazırlığı içerisinde.

Bugün neler olacağı henüz belli değil. Devamlı irtibat halindeyim. Dışişleri Bakanı ile konuyu müzakere ediyorum. Temennim odur ki rejim, burada da gereken cevabı inşallah Suriye'nin öz evlatlarından alsın.

Bu konu İngiltere Başbakanı David Cameron’la görüşmemizde önemli gündem maddelerinden biri olacaktır.”