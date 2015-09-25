Erdoğan: Esed ile Suriye'nin kurtuluşu mümkün değildir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Esed ile asla Suriye'nin kurtuluşu mümkün değildir" dedi. Erdoğan'ın dün bayram namazında çıkışında yaptığı "Suriye'de geçiş sürecinde Esed ile gidilme gibi bir şey olabilir" açıklaması Suriye'ye yönelik politikaların değişeceğinin sinyali olarak yorumlanmıştı.

Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

Suriye’ye yönelik yaklaşımımım Başbakanlık dönemimden bu yana aynıdır.

Geçiş süreci dediğim olay odur. Dedim ki Esed ile asla Suriye’nin kurtuluşu mümkün değildir. Zaten Esed ile olan bir birleşime de muhalif kesimler evet demiyor. Esed’in zerre kadar Suriye sevgisi varsa, bu işi bırakması gerekiyor.

Suriye ile kimse unutmasın 911 km sınırımız var var şu anda bu bölgedeki terör örgütlerinin tehdidi altıdayız. Biz de bir yere kadar bekleriz.

Böyle bir süreç içerisinde ne yapmamız gerektiğini, ne yapacağımızı birileriyle görüşmemiz gerekiyor. ABD ile görüşüyoruz, Rusya ile görüşüyoruz. Katar ile görüşüyoruz. Suudi Arabistan ile. İran ile defalarca görüştük. Avrupa Birliği ile görüşüyoruz. Ama bu görüşmelerde, Katar ve Suudi Arabistan dışında destek veren olmadı.