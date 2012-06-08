Erdoğan: Esed gidici olduğunu gösterdi

Başbakan Erdoğan, Suriye'de 78 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı değerlendirdi. Esed'in verdiği sözleri tutumadığına dikkat çeken Erdoğan, "Esed gidici olduğunu bir kez daha gösterdi" dedi.

Suriye'nin Hama kentinde 78 kişinin hayatını kaybettiği saldırı tüm dünyada büyük tepki topladı. Konuyla ilgili, Başbakan Erdoğan da Güney Afrika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kgalema Petrus ile yaptığı görüşmenin ardından bir değerlendirme yaptı.

Beşar Esed'in verdiği sözleri hiç bir zaman tutmadığını dile getiren Erdoğan, "Her geçen gün Suriye'de muhalif kesim bana göre ilerliyor. Ama Beşar sadece yanında birkaç ülkenin desteği ile ayakta durmaya çalışıyor. Dünya Beşar'ın karşısındadır. Beşar Esed gidici olduğunu bir kez daha gösterdi. Burada kalamaz. Er ya da geç gidecektir ve şu anda o da kendi sonunu hazırlamaktadır. Kimler yardımcı oluyor bunları da zaten biliyorsunuz'' diye konuştu.

Erdoğan, Suriye meselesinin G-20 toplantısında da ele alınacağını aktardı.