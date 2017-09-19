"Erdoğan, Esad'la buluşmayı planlamıyor"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la buluşmayı planlamadığını söyledi.

Sputnik'e verdiği demeçte Erdoğan'ın Esad'la bir araya gelmeyi düşünüp düşünmediğine ilişkin soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, "Hayır, bununla ilgili bir şey duymadım" dedi.

Erdoğan'a Kazakistan dönüşünde Esad ile bir görüşme yaptığı yönündeki iddialar sorulmuştu.

"Esad ile görüşmedim, görüşmeye de pek niyetim yok" sözleriyle iddiayı yalanlayan Erdoğan, "Herhalde birileri bu iddiaları özellikle dolaştırıyor" yanıtını vermişti.