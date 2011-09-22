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Dünya

Erdoğan, Esad'a cezayı kesti

Başbakan Erdoğan, Suriye’ye askeri malzeme taşıyan uçaklara hava sahasını kapatarak ilk yaptırımı uygulamaya başladı.

22 Eylül 2011 03:00


T24- Başbakan Tayyip Erdoğan, Mısır ziyareti sırasında, “Artık inanmıyorum” diyerek köprüleri attığı Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a ilk yaptırımı uygulamaya başladı. Buna göre Türkiye, Suriye’ye askeri malzeme taşıyan uçaklara hava sahasını kapattı.



Hürriyet'in haberine göre, Erdoğan, ABD Başkanı Obama ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, ABD ile Türkiye’nin Suriye’ye karşı ortak yaptırımlar planladığını söyledi. Türkiye ilk olarak, Türk hava sahasını kullanarak Suriye’ye askeri malzeme taşıyan uçaklara yasak getirdi. Türkiye, hava sahasını askeri sevkıyata kapattı. Erdoğan, Suriye’ye yaptırımlar konusunda şunları söyledi:


Yaptırımlara ortak çalışacağız


“Suriye ile ilgili kendilerinin şu anda başlamış yaptırımları var. Bizim yaptırımlarımız neler olabilir, bu konuda dışişleri bakanlarımız müşterek bir çalışma yapacak. Suriye’deki yaptırımlar Libya gibi olmayabilir. Her türlü yaptırım ülkesine, insanına, demografik yapısına göre değişik olacaktır. Suriye’ninki de daha farklı olacaktır. Bizim ön hazırlıklarımız bu noktada var, ama bu ön hazırlıklarımızı Amerika’nın hazırlıklarıyla değerlendirmek suretiyle onların yaklaşımı nedir, Dışişleri bakanlarımızın çalışması neticesinde biz de bir adım atacağız.”

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