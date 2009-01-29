Erdoğan, Ermenistan lideriyle görüşecek

Dünya Ekonomik Forumu toplantısı için bulunduğu Davos’ta bulunan Başbakan Tayyip Erdoğan, bugün saat 20.30'da Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ile görüşecek. Bu görüşmeden önce Dışişleri Bakanı Ali Babacan, Ermeni meslektaşı Nalbantyan ile görüşecek.



Sarkisyan, Davos Dünya Ekonomik Forumu'nun Post Otel'de yapılan açılış resepsiyonuna girişinde Türk gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Başbakan Erdoğan ile perşembe günü (bugün) görüşebileceklerini söyledi.



“Görüşmeyi olumlu bir adım olarak değerlendiriyor musunuz?” sorusuna da Sarkisyan, “Öyle olacağını düşünüyorum” yanıtını verdi.



Sarkisyan: Azeri Türkçesi biliyorum



Öte yandan, Ermenistan Devlet Başkanı Sarkisyan, bir Türk gazetecinin “Türkçenizin iyi olduğunu biliyoruz, bir mesaj verir misiniz?” sözleri üzerine, Ermenice, “Azeri Türkçesini biliyorum” diye konuştu.



Başbakan Erdoğan Dünya Ekonomik Forumu toplantısı için bulunduğu Davos’ta Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ile yemekte bir araya geldi.



Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada da “Benim Sarkisyan ile yapacağım görüşmenin öncesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kardeşimle görüşmem çok çok önemli, doğal. Onunla yapacağım görüşme bir yerde Sarkisyan ile yapacağım görüşmenin çerçevesini oluşturacak. Bu iş, başından beri zaten bu şekilde gelişmiştir. Bundan sonra da bu şekilde gidecektir. Dağlık Karabağ konusunda biz hiçbir zaman Azerbaycan’ı yalnız bırakamayız. Yani konularımız bir yerde Azerbaycan ile ilintili, bağlantılı. Burada da Ermenistan’ın gerekli anlayışı göstermesi lazım. Yani direkt olarak bizim konumuz, Türkiye-Ermenistan arasındaki bir konu değil. Orayla da bu işin bağlantısı, ilgisi var. Tüm bunlara rağmen alt düzeyde yapılmış olan çalışmalarda Ermenistan eğer samimi bir davranış ortaya koyarsa dün akşam yaptığımız görüşmelerden sonra bugünkü görüşme bir yerde yol haritasını belirleyebilir.” dedi.

