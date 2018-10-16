Erdoğan: Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda erken yaşta emeklilik teklifine değindi. Erdoğan, "Erken emekliliği sosyal güvenlikte kabul etmiyoruz. Dünyanın hiçbir ülkesinde 38 yaşında emeklilik uygulaması yoktur. Sosyal güvenlik sistemi buna dayanamaz" dedi.

Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün gelirlerini Türk Tarih Kurumu (TTK) ve Türk Dil Kurumu'na tahsis edilmek üzere temsilini CHP’ye devrettiği İş Bankası'ndaki hisseler hakkında da "CHP'nin direnmesi netice vermez. Olayın parlamento ve parlamento dışı boyutu vardır" ifadesini kullandı.

Erdoğan, yeni yönetimin bütçe hazırlığını tamamladıklarını, yarın Meclis'e sunacaklarını da bildirdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Erken emekliliği sosyal güvenlik sisteminde tasvip etmiyoruz ama siyasette esastır. Konu açılmışken erken emeklilikle ilgili görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Emekli olabilmek için sigorta süresi prim gün sayısı ve yaş kriterleri var. 1999'da yapılan düzenleme ile yaş şartı getirildi. Emeklilikte yaşa yakılanlar kampanyasının özünde bu vardır.

"38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yok"

- Dernek kurulmuş, bu derneğin başındaki hanımefendi 1992'de sisteme dahil olmuş. Eski sistem devam etseydi 38 yaşında emekli olacaktı. Şimdi bu hanımefendi 2020'de yani 48 yaşında emekli aylığı almaya başlayabilecek. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yok. Ortalama emeklilik yaşı ülkemizde 52'dir.

"Emeklilik sistemimiz içler acısı"

- Mevcut durumda dahi emeklilik sistemimiz içler acısı bir haldedir. Emeklilikte yaşa takılanlar denilen gruba giren 6,3 milyon kişi bulunuyor. Bunlardan 1 milyonu memur diğerleri kendi hesabında çalışanlardan oluşuyor. Bu teklifi ülkemize yıllık ilave maliyeti 26 milyar liradır. Erken emeklilikten yararlanacakların tamamı göz önüne alındığında toplamda 750 milyar lirayı buluyor. Biz ekonomide kurtuluş savaşı verdiğimiz dönemde böyle bir yükü ülkemizin sırtına bindirmeye hakkımız var mı diye soruyorum.

"Batı dünyası 65 yaşın altına eyvallah etmiyor"

- Bir tarafta stokçular fırsatçılar türedi, diğer tarafta bunlar türedi. Ne olacak, emekli olacak diğer taraftan başka işte çalışmaya devam edecek. Batı dünyası 65 yaşın altına eyvallah etmiyor, ülkeye maliyetleri çok fazla da onun için. Şimdi İskandinav ülkeleri bile bedelini ödeyemeyince emeklilik yaşını yukarı tırmandırmaya başladılar.

"Partiler yeniden değerlendirme yapsın"

- Emeklilerimiz konusunda en büyük hizmetleri biz getirdik. Bir kesimi memnun etmek adına ülkenin tüm dengelerini bozmaya razı olamayız. Siyasi ranta dönüştürülmemelidir. Emeklilikte yaşa takılanlar diyerek kampanya yapanların önemli bir bölümü resmi veya gayri resmi olarak çalışmayı sürdüreceklerdir. Hakikat bu iken sosyal güvenlik sistemimizi bir bataklığın içerisine neden sürükleyelim? Meclis'te bunu gündeme getirenler yeniden durum değerlendirmesi yapsın.

Brunson açıklaması

İzmir’de bir rahip Brunson olayını yaşadık. Bu konuyla ilgili olarak Türk adalet sistemi kararını verdi ve bu kararı uygulamaya koydu.

"CHP'nin direnmesi netice vermez"

Erdoğan, toplantının çıkışında yaptığı açıklamada Brunson için "Bizden tehditle netice alma yoluna gitmeyin. Türk yargısı kendine olan güveni boşuna çıkarmadı" açıklaması yaptı.

Erdoğan, Atatürk'ün İş Bankası'ndaki hisseleri hakkında da "CHP'nin direnmesi netice vermez. Olayın parlamento ve parlamento dışı boyutu vardır" ifadesini kullandı.