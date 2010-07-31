Erdoğan: Erkek erkektir, kadın kadın

T24 - Başbakan Erdoğan, Şehit Süleyman Yılmaz Lisesi, Şehit Ömer Faruk Adaş İlköğretim Okulu ve Şehit Mustafa Dolunay Anaokulu ile Hatay'ın ilçelerinde bulunan toplam 15 okulun resmi açılış törenine katıldı.





Erdoğan, ilköğretimde erkek öğrencilere 20, kız öğrencilere 25 lira, aynı şekilde orta öğretimde erkek öğrencilere 35 lira, kız öğrencilere de 45 lira destek verdiklerini söyledi.



Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:



''Bu yardımı, bu desteği anneye veriyoruz, babaya değil. İşte kadın-erkek eşitliğinin istismarını yapanlara söylüyorum. Bak bu sadece bir tanesi. Biz burada anneyi ön plana çıkarırken şefkatte anne, babaya göre daha farklı olduğu için bu adımı, bu tercihi yapıyoruz, istismarını değil. Cennet annelerin ayakları altına boşuna konmadı.



Kadın-erkek fırsat eşitliği diyoruz. Haklar konusunda eşitlik diyoruz. Yoksa fiziki eşitlikten bahsetmiyoruz. Kadın-erkek fiziki olarak hiçbir zaman eşit olamaz. Bu mümkün değil. Mümkün olur mu? Erkek erkektir, kadın kadın. Ama bunlar birbirinin tamamlayıcısıdır. Her ikisi bir arada olduğu zaman birbirini tamamlar ve o zaman aile meydana gelir.''



Başbakan Erdoğan, konuşmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar, Hatay Valisi Celalettin Lekesiz ve milletvekilleri ile kurdele keserek okulların ortak açılışını yaptı.



Başbakan Erdoğan, 3 okula ismini veren şehitlerin ailelerine de plaket takdim etti.



Erdoğan, açılışın ardından Şehit Ömer Faruk Adaş İlköğretim Okulu'nda incelemelerde bulundu.





