Erdoğan Ergenekon davasında MİT görevlisinin yargılanmasına izin verdi

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'de görülen 66'sı tutuklu 275 sanıklı Ergenekon Davası'nın 298. duruşması başladı. Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nin yanında bulunan büyük salonda yapılan duruşmada CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal, CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Gazeteci Tuncay Özkan ve eski Özel Harekat Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin'in de aralarında bulunduğu 45 tutuklu sanık hazır bulundu. Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ ve YAŞ üyesi Orgeneral Nusret Taşdeler'in de aralarında bulunduğu 21 tutuklu sanık ise duruşmaya katılmadı. Başka suçtan tutuklu bu davadan tutuksuz yargılanan Yalçın Küçük ve Sami Hoştan'ın da aralarında bulunduğu 3 tutuksuz sanık da duruşmada hazır bulundu.

Tuncay Özkan: Mütaala bir zulümnamedir

Serpil Kırkeser'in Doğan Haber Ajansı için hazırladığı haberde, Mütalaada, 'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenen tutuklu sanık Gazeteci Tuncay Özkan savunmasını yaptı. Özkan, Reyhanlı'daki patlamalarda hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, yakınlarınada başsağlığı dileyerek savunmasına başladı. Savcıların sunduğu 2 bin 271 sayfalık esas hakkındaki Mütaalayı eleştiren Özkan, ilk günden beri suçunun ne olduğunu sorduğunu ancak 5 yıldır cevap alamadığını söyledi. Özkan, "Terörist, darbeci ve insanları katletmekle suçlanıyorum. Benim darbe girişimi içinde olduğumu gösteren bir delil gösterin suçumu kabul edeceğim. Mütalaada telefonda onunla bununla konuştun denilerek hakkımda ceza istenmiş. Mütalaa bir zulümnamedir, reddediyorum. Ben mütalaada anlatılan kişi değilim. 14 yaşımda çalışmaya başladım. 18 yaşımdan beri gazetecilik yapıyorum. Öğretmenim bana 'Ne olacaksın büyüyünce' diye sorduğunda 'Gazeteci olacağım' dedim. Hayalimi gerçekleştirdiğim için suçluyum. Mütalaada 28 yıllık meslek hayatıma hakaret ediliyor" dedi.

Mahkeme başkanı Özkan'ı uyardı

Araya giren Mahkeme Başkanı Özese de "'Mütalaa hakaret ediyor' diyemezsiniz. Savunmayı aşan sözler bunlar" diyerek Özkan'ı uyardı. Özkan da "Mütalaada şunların sayesinde gazetecilik yapmıştır' derse siz ne düşünürsünüz sayın başkan. Ben zalimliğe muhalif oldum. Yoksullukla mücadele ettim. Mütalaada 'Başarılı değil ama başarılı yapılmış gazeteci' deniliyor. Burada olmaktan acı duyuyorum. Bu bir zulümdür. Türkiye'ye ve dünyaya sesleniyorum. Demokrasi, özgürlük, barış ve adalet için mutlaka geri döneceğiz" ifadelerini kullandı.

Mit görevlisinin yargılanmasına izin verildi

Mahkeme Başkanı Hasan Hüseyin Özese, mahkemeye ulaşan belgeleri okudu. Özese, Başbakanlıktan gönderilen yazıda, dosyanın ayrılarak ayrı bir esasa kaydedilmesine karar verilen MİT görevlisi tutuksuz sanık Ö.Y. hakkında, yargılanması için izin verildiğinin belirtildiğini açıkladı.

Kanun değişikliği sebebiyle dosyası ayrılmıştı

Davaya bakan mahkeme heyeti, 22 Mart 2012 tarihinde MİT Kanunundaki değişiklikler nedeniyle MİT görevlisi tutuksuz sanık Ö.Y. hakkındaki yargılama durdurulmasına karar vermişti. Ö. Y. hakkındaki dosyanın ayrılmasına ve ayrı bir esasa kaydedilmesine karar veren mahkeme heyeti Ö.Y. hakkında kovuşturmanın devam edilebilmesi için Başbakanlıktan izin alınmasına kararlaştırmıştı. MİT görevlisi Ö.Y.'nin, davanın firari sanığı Bedrettin Dalan'ın gözaltına alınacağını haberdar ederek kaçmasına neden olduğu iddia ediliyor.