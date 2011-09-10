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Politika

Erdoğan Erciyes'in zirvesinde ANKARA (A.A)

10 Eylül 2011 18:37

-Erdoğan Erciyes'in zirvesinde ANKARA (A.A) - 10.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Erciyes'in zirvesinde yapılan tesisleri inceledi.  Başbakan Erdoğan, kaldığı otelden Başbakanlığa ait jiple Erciyes'teki tesislere geldi. Burada çalışan işçilerle sohbet eden ve işçilere nereli olduklarını soran Erdoğan, ''Kayseri'yi, Erciyes'i dünya bir tanısın bakalım'' dedi.  Kayseri Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'den bilgi alan ve ''Burada sondaj var mı'' diye soran Erdoğan'a, Özhaseki ''150 metre derinden su çıkıyor. Bizim içme suyumuz da buradan'' bilgisini verdi. Zirveye doğru fotoğrafını çekmek isteyen foto muhabirine, ''Ne yazacaksın'' diye soran Erdoğan, foto muhabirinin, ''Zirveye tırmanış'' demesi üzerine, ''Biz zaten zirvedeyiz'' karşılığını verdi. Bunun üzerine de foto muhabiri ''Daha yukarıya'' dedi.

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