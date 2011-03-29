-ERDOĞAN ERBİL'DE ERBİL (A.A) - 29.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak ''ANA'' ile saat 17.20'de Erbil'e geldi. Erdoğan'ı, Irak'ın kuzeyindeki Bölgesel Yönetimin Başkanı Mesut Barzani, Irak'ın kuzeyindeki Bölgesel Yönetimin Başbakanı Berham Salih, Irak Kürdistan Demokrat Partisi Başkan Yardımcısı Neçirvan Barzani, bakanlar ve diğer yetkililer uçağın merdiveninde karşıladı. Erdoğan ile Barzani tokalaştı. Başbakan Erdoğan'a, kızı Sümeyye Erdoğan, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız eşlik etti. Erdoğan'ı Erbil'de yerel kıyafetler giymiş bir erkek ve bir kız çocuk ile bir grup öğrenci, ellerinde Türk, Irak ve bölgesel yönetime ait bayraklarla karşıladı ve Başbakan Erdoğan'a çiçek verdi. Erdoğan, öğrencilere ''Nasılsızın, iyi misiniz'' diyerek hatırlarını sordu. Başbakan Erdoğan'ın Erbil'e gelmesi dolayısıyla güzergahlar Türk ve Irak bayrakları ile Irak bölgesel yönetimini temsil eden bayrakların direklere asıldığı görüldü. Erdoğan, burada Erbil Uluslararası Havalimanı'nın resmi açılışının yanı sıra Türkiye'nin Erbil Konsolosluğu ile Vakıfbank Erbil Şubesi'nin açılışını yapacak. Başbakan Erdoğan'a Erbil'de Mesut Barzani ve beraberindeki heyet eşlik edecek. Öte yandan havalimanında çok sayıda basın mensubu yer aldı.