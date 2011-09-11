Erdoğan: Er ya da geç Gazze'ye gideceğim

T24 - Başbakan Erdoğan'ın yarınki Mısır ziyaretinde merak edilen konulardan biri de Gazze'ye gidip gitmeyeceği; Erdoğan bu ziyaretin er ya da geç gerçekleşeceğini söyledi.



Başbakan Erdoğan'ın "Gazze'ye giden Türk gemileri korunacak" sözlerinin de yer aldığı açıklaması, geçtiğimiz hafta içinde dünya medyasında da yer bulmuştu.



Erdoğan'ın El Cezire'ye verdiği röportajın tamamını bugün Anadolu Ajansı geçti.



Sıcağı sıcağına manşetlere çıkan bölüm dışında, açıklamada dikkat çeken noktalardan biri, Erdoğan'ın, "Rabbim izin verirse er veya geç Gazze'ye gideceğim'' sözleri oldu.



Erdoğan, Mısır'a yapacağı ziyaret çerçevesinde Gazze'yi de ziyaret edip etmeyeceği yönündeki bir soru üzerine, ''Şu anda arkadaşlar gerekli çalışmaları yapıyor. Lüzumsuz gerilimden yana değiliz ve bunu Mısırlı kardeşlerimizle de görüşüyoruz. Mutabık kalmamız halinde, evet.



Ben Gazze'deki kardeşlerimin bizi beklediğini biliyorum. Ben de Gazze'nin özlemi içerisindeyim, hasreti içerisindeyim. Bu arada birçok arkadaşlarımı ben Gazze'ye gönderdim. Gidiyorlar, geliyorlar ama er veya geç Gazze'ye inşallah Rabbim ömür verirse gideceğim'' diye konuştu.







Erdoğan'ın açıklamalarından bölümler:



- BM Genel Kurulu, BM Güvenlik Konseyi'nin almış olduğu kararlara hiçbir zaman uymadı. İsrail'de bir şımarık çocuk havası var İsrail'de... Mavi Marmara aslında bu bir savaş nedenidir. Fakat biz Türkiye'nin büyüklüğüne yakışanı yapalım diyerek, bunu sabırla karşıladık...



- İsrail bugüne kadar yapmış olduğu uygulamaların, yanına kar kalmayacağını görmesi lazım, görecek.



-İsrail hala özür dilememekte direniyor, tazminat ödememekte direniyor, Gazze'ye ambargoyu kaldırmakta direniyor. Bu siyasi emelleriyle, Türkiye ile olan ilişkilerini de yokluğa mahkum etmiştir ve kendini de ayrıca yalnızlığa mahkum etmiştir. Şu anda Batı da artık İsrail'e farklı bakmaya devam ediyor.



-İsrail şunu bilecek; işgalle, tehditle hiçbir yere varılamaz. Bunu görmesi lazım. Şu anda Filistin'le olan münasebetlerinde, Filistin'e yönelik, işgal ettiği topraklardan tamamen çekilmesi lazım...



-Biz tabii bunlara ne telkin ettiysek, zaten tersini yapıyorlar ve orada adeta yönetimde ciddi bir akıl tutulması var. Önce bundan kurtulmaları lazım ve üst yönetimde bir defa ciddi sıkıntı var. Yani birbirleriyle olan aradaki görüşmeler, danışmalar ne getirir, ne götürür... Bunu tabii İsrail halkı sorgulamaya başladı. 450 bin İsrailli yürüdü, miting yaptı. Demek ki İsrail halkı da bu süreçten rahatsız.



-Türkiye İsrail için bölgede önemli bir ülkeydi. Şu anda artık Türkiye'yi kaybediyor, böyle bir durumla karşı karşıya. Bu artık kendi bilecekleri bir iştir ve biz söylüyoruz; özür dilemedikçe, tazminat ödemedikçe, Gazze'ye ambargo kaldırılmadıkça, arık İsrail için Türkiye yoktur.





