Bakanlarla online toplantı yapan Erdoğan: Enerjide günlük ödemelerin ertelenmesini masaya yatırabiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, twitter hesabından bakanlar ile telekonferans yöntemiyle yaptığı görüşmeyi paylaştı.

Paylaşımında, "Milletimizin hizmetinde mesaimiz devam ediyor. Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eş güdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz" ifadelerini kullanan Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı görüşmelerin yer aldığı video, 6 dakika 51 saniye sürüyor.

"Sosyal devlette doğalgaz, elektrik kesilmez"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji konusunda atılacak adımlar konusunda da şunları söyledi:

"Enerjide ise günlük ödemelerin ertelenmesi hususunda, yani bu konuyu masaya yatırmanızda da fayda olur. Yani bunlar düşünülebilir, erteleme konumuz olabilir ama doğalgaz ve elektriğin kapanması gibi bir şeyin içerisine takdir edersiniz ki biz çok daha zor günler yaşadık, böyle bir şeye girmedik. Çünkü bu devlet, sosyal devlettir. Sosyal devlette de böyle bir adım atılamaz. Bu konuda kararlı olacağız, işi götüreceğiz."

"Okul tatili uzayabilir"

Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Talimatınızı almak isterim. Bu hafta bizim, gelecek haftalarda tatil olacak mı, olmayacak mı konusunda müsadeniz olursa bir Bilim Kurulu ile görüşüp tatili uzatmak isteriz ama sizin talimatınız ne olur?" sorusuna Erdoğan, şu karşılığı verdi:

"Doğrusu Bilim Kurulu'yla da bir görüşüp yani gönlüm Bilim Kurulu'nun bu konudaki tavsiyesini çok önemsiyorum. Yani uzatılabilir de uzatılmayabilir de ama eğer Bilim Kurulu 'Uzatılmasında fayda var.' diyorsa ona uyalım ama 'Bir hafta yeter.' diyorsa ona uyalım. Çünkü işin ehli onlar. Dolayısıyla onların tavsiyeleri istikametinde gitmekte fayda var."

"Yurt dışına kaçıranlardan hesap sorarız"

Türkiye'de ihtiyaç olan çeşitli ürünlerin yurt dışına ihraç edilmesi konusuna değinirken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Özellikle de ürünleri çok değişik kanallarla yurt dışına kaçıranlara bu işin hesabını sorarız. Ülkemizin içinde de bu ürünleri fahiş fiyatlarla satanlara da bu işin hesabını kesinlikle sorarız. Bunun da biliyorsunuz bizim yasalarımızda yeri yok."

Görüşmede, turizm konusunu da ele alan Erdoğan, "Turizmde 14 günde geri ödeme konusu bunların zaten şu anda Hazine, Maliye Bakanlığımız da Turizm Kültür Bakanımız da sürekli görüşme halindeler, görüşüyorlar" dedi.

"Yeni kitin parasını ödedik"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Çin'de sadece bu 60 dakikalık süreyi kullanan hazırlık sürecini devre dışı bırakan bir kit bulduk. Bununla ilgili de yarın sabah 50 bin hızlı PSR kiti geliyor, bağlantı yaptık parasını ödedik" bilgisini verdi.