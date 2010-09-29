-ERDOĞAN: ENERJİDE ARZ GÜVENLİĞİNE İHTİYAÇ VAR İSTANBUL (A.A) - 29.09.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, enerjide arz güvenliğine, sürdürülebilir bir enerji arzına ihtiyaç bulunduğunu söyledi. Atlantik Konseyi tarafından düzenlenen ''2. Karadeniz Enerji ve Ekonomi Forumu''nun açılışında konuşan Erdoğan, forumun, ülkeler, bölge ve tüm dünya için başarılı sonuçlar vermesi temennisinde bulundu. Forumu düzenleyen Atlantik Konseyine ve eş başkanlara, 2010 Forumu eş başkanlarına ve bu organizasyona katkı sağlayan, destek veren tüm kurum ve kişilere teşekkür eden Erdoğan, Avrupa ve Asya kıtaları üzerinde bulunan İstanbul'un, aynı zamanda Karadeniz'e de kıyısı olduğuna işaret ederek, ''Yüzyıllar boyunca ticarete, siyasete, kültürlere geçiş noktası olmuş, sürekli olarak adeta ev sahipliği yapmış bir köprü, medeniyetlerin buluştuğu, kesiştiği bir şehir. Bugün de enerji gibi son derece önemli bir konuda dünyaya umut verici mesajların ev sahipliğini yapıyor, bundan dolayı memnunum, mutluyum'' diye konuştu. -ENERJİYE OLAN TALEP HER GEÇEN GÜN ARTIYOR- Ekonomiden siyasete, güvenlikten dış politikaya kadar hayatın her alanında enerjinin ağırlığını hissettirdiğini dile getiren Başbakan Erdoğan, 2007 yılında dünyanın birincil enerji talebinin 12 milyar ton petrol eşdeğeri düzeyinde olduğunu, 2030'da bu talebin 16.8 milyar ton petrol eşdeğeri düzeyine ulaşacağının tahmin edildiğini bildirdi. Bu talep artışının zamanında ve güvenli bir şekilde karşılanabilmesi için, 2030 yılına kadar küresel çapta enerji sektörüne 26 trilyon dolar tutarında yatırımın yapılması gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi: ''Bu 26 trilyon dolarlık yatırımın 14 trilyon dolarlık kısmının elektrik sektörüne, üretim, iletim ve dağıtıma yapılması da yine projeksiyonlar içinde yer alıyor. Zor bir tabloyla karşı karşıyayız değerli dostlarım... Enerjide arz güvenliğine ihtiyacımız var. Sürdürülebilir bir enerji arzına ihtiyacımız var. Bu kadar büyük tüketimin olduğu bir dünyada, çevrenin en hassas şekilde korunmasına ihtiyacımız var. Bütün bunları sağlamak için de çok boyutlu, uzun soluklu, özellikle de adaleti gözeten enerji politikalarına ihtiyacımız var. Tablo ne kadar zor olursa olsun, işbirliği içinde bu zor tablonun üstesinden gelebileceğimize de ben tüm kalbimle inanıyorum. Bir yandan enerji arzı güvenliğini sağlayabilir, diğer yandan sürdürülebilir bir enerji arzını hep birlikte tesis edebiliriz. Bir gerçeğin altını çizmemiz gerekiyor. Ortak bir vizyonla hareket edersek, karşılıklı güven ve karşılıklı çıkar ilişkilerine özellikle ilkeler çerçevesinde riayet edersek, uluslararası hukuku gözetirsek, adaleti sadece ulusal bazda değil, uluslararası bazda da hızlı şekilde tesis edersek tüm zorlukları aşabilmemiz mümkün olacaktır.''