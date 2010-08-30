Erdoğan, en etkili dünyanın 5. lideri

T24 - Monocle dergisi, dünya liderleri için bir karne hazırladı. Başbakan Erdoğan listenin beşinci sırasında yer aldı.



İngiltere’nin önde gelen dergilerinden Monocle, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı dünya liderlerini değerlendirdiği sıralamada 5. sırada konumladı.



Dergi Eylül ayı sayısında dünya liderlerinin başarısı, icraatları ve geleceğine ilişkin bir karne hazırladı. Karneye göre Brezilya Cumhurbaşkanı Lula da Silva A notunu alarak sıralamanın başına yerleşti. 2. sırada ise B+ ile ABD Başkanı Barack Obama yer aldı.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise B notu ile beşinci sırada bulunuyor. Dergi Türk ekonomisinin gidişatının çok iyi olduğuna dikkat çekerek, 2010 yılında GSYH’nın %6,8 oranında artmasının öngörüldüğüne işaret etti, ancak işsizliğin hala çok yüksek olduğuna da vurgu yaptı.

Erdoğan'ı bekleyen sorunlar neler?





Erdoğan’ın karşı karşıya kaldığı sorunlar bölümünde Türkiye’yi bir bölgesel güç haline getirmeye niyetliği olduğunu yazan dergi, Erdoğan’ın bunu yaparken, eski dost ve müttefik ülkelerin ayaklarına basmadan bu hedefine ulaşmasının zor olduğuna işaret etti.







Kızgınlığı ülkesinde puan kazandırıyor





Erdoğan’ın liderlik göstergesine de değinen dergi, Başbakan’ın Batı’nın iki yüzlü politikalarına tahammülsüzlüğü ve buna bağlı olarak kızgınlığını dile getirmesinin ülke içeriisnde kendisine puan kazandırdığına dikkat çekiyor.











En kötü yanı otoriter yönetimi





Erdoğan’ın en kötü yanının da otoriter bir yönetim tarzına sahip olup, çok çabuk sinirlenebilen bir lider olduğuna işaret ediyor.





Erdoğan’ın Türkiye’de hala çok popüler bir lider olduğuna işaret eden dergi, "Muhafazakar seçmen onu bir kahraman olarak görüyor, liberaller de AB yolunda gerçekleştirdiği reformlardan dolayı kendisine saygı duyuyor" diye yazdı. Ancak laik kesimin, Erdoğan’ın Türkiye’yi siyasal İslam'a doğru yönlendirdiği düşüncesi ile kaygı duyduğu da dile getirildi.





"Türkiye’nin uluslararası arenadaki konumu açısından Erdoğan iyi bir lider mi?" sorusuna ise dergi "Ha-vet" cevabını veriyor. Türkiye’yi bir bölgesel güç haline getirmeye çalışan Erdoğan’ın bu çalışmaları kalıcı kılıp kılmayacağının önem taşıdığına işaret ediyor.





Sıralamada Erdoğan’ın önünde bulunan Lula da Silva’nın en kötü yanının, Küba ve İran konularında insan haklarını hiç gündeme getirmemesi olduğu söyleniyor.





2. sırada yer alan ABD Başkanı Barack Obama’nın seçmenler nezninde saygınığının hala yüksek olmasına karşın, uluslararası ilişkilerde Bush’un söyleminden uzaklamış olmasına rağmen Afganistan ve Guantanamo konusunda hala Bush’un eylemleri ile örtüşen bir tutum sergilediğine dikkat çekiliyor.





Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın gerisinde yer alan liderler arasında 8. sırada Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev, 9. sırada Jose Luis Zapatero, 13. sırada Almanya Başbakan’ı Angela Merkel, 14. sırada Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve 15. sırada İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi yer alıyor.











Başkanların sıralaması şöyle oldu





1 - Brezilya Devlet Başkanı - Lula Da Silva



2 - ABD Başkanı - Barack Obama



3 - Hindistan Devlet Başkanı - Marmohan Singh



4 - Polonya Devlet Başkanı - Donald Tusk



5 - Türkiye Başbakanı - Recep Tayyip Erdoğan



6 - Avustralya Devlet Başkanı - Julia Gillard



7 - Güney Afrika C. Devlet Başkanı - Jacob Zuma



8 - Rusya Devlet Başkanı - Dimitri Medvedev



9 - İspanya Devlet Başkanı - Jose Luis Zapater



10 - İzlanda Devlet Başkanı - Johanna Sigurdardottir



11 - Japonya Devlet Başkanı - Naoto Kan



12 - Kanada Devlet Başkanı - Stephan Harper



13 - Almanya Başbakanı - Angela Merkel



14 - Fransa Cumhurbaşkanı - Nicholas Sarkozy



15 - İtalya Başbakanı - Silvio Berlusconi







