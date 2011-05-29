-ERDOĞAN: EN BÜYÜK ENGEL BDP'DİR ESKİŞEHİR (A.A) - 28.05.2011 Murat Muratoğlu - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Kürt meselesinin çözümünün önündeki en büyük engel, BDP'dir. Bizim çözüm odaklı siyasetimizi engellemek isteyen, çözümü yavaşlatmak isteyen, çözüme direnen BDP'dir, CHP'dir, MHP'dir'' dedi. Erdoğan, partisince Eskişehir Odun Pazarı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Son dönemde yaşanan terör olaylarına değinen Erdoğan, şunları kaydetti: ''Yine önceki gün, Silvan'da, bir iş adamının iş makineleri, iş adamı AK Partili diye yakıldı. Bunun yanında medya dünyasında da bir gazeteye ne yazık ki bir grup MHP'li, araçlarla beraber saldırmak suretiyle cam çerçeve indirdi. Açık açık söylüyorum; seçim öncesinde, siyasi ortamı etkilemek amacıyla masum bir kadını, tek suçu oradan geçmek olan bir kadını, ömür boyu engelli olmaya mahkum etmek alçaklıktır. O bombayı hazırlayan da o bombayı oraya getiren de patlatan da o planı yapan da alçaktır, insanlıktan nasibini almamıştır. Seçim öncesinde, barış ve huzur ortamını bozarak, buradan üç oy elde etmek için 13-14 yaşlarındaki çocukların yüzünü yakmak alçaklıktır, vicdansızlıktır, insafsızlıktır.'' Masum çocukların yüzünü yakarak oy devşirmeye çalışan, bu şiddet ortamından beslenen BDP'lilere sesleniyorum; BDP içinde, demokrat olduğunu, dindar olduğunu iddia eden bağımsız adaylara sesleniyorum: Sırtınızı dayadığınız terör, bebekleri, çocukları, gençleri katlediyor, masum insanları sakat bırakıyor. Ya değer mi Allah aşkına? Bunun vebalinden, bunun sorumluluğundan, bunun vicdan azabından nasıl sıyrılacaksınız? Bu olaylar karşısında kendinizi halkımıza nasıl anlatacaksınız? Bu olayları şiddetle lanetleyebilecek misiniz? Bu terörle aranıza hala mesafe koymayacak mısınız? Bir tanesi çıkıyor ortaya, söylediği ne biliyor musunuz? 'Şimdilik diyor sivil cumalar kılmaya başladık.' Bakın çok enteresan, 'sivil cuma'... Cuma ne zamandan beri resmi olmaya başladı? 'Gerekirse camileri de ele geçiririz' diyor. Bu da bağımsız aday, dindarmış.'' ''Gençlerin eline molotofkokteyli verenlerle çocukların eline taş verip arkalarına saklananlarla aranıza çizgi çekmeyecek misiniz?'' diye soran, Erdoğan, şunları söyledi: ''Bu kadar mı insanlığınızı kaybettiniz, bu kadar mı vicdan yoksunusunuz? Buradan, Eskişehir'den sesleniyorum: Kürt meselesinin çözümünün önündeki en büyük engel BDP'dir, terör örgütüdür. Bu ülkede, Kürt meselesinin çözümünü istemeyen, gençlerin ölümüne son vermek istemeyen, annelerin gözyaşından beslenen BDP'dir. Bizim çözüm odaklı siyasetimizi engellemek isteyen, çözümü yavaşlatmak isteyen, çözüme derenen BDP'dir. CHP'dir, MHP'dir.'' -''BDP PARMAĞINDA OYNATIYOR'' Başbakan Erdoğan, ''Önceki gün, İstanbul’da, halkın arasında patlatılan bir bomba ile biri polis, 7'si sivil 8 vatandaşımız yaralandı. İşine gitmek için oradan geçen bir hanım kardeşimiz, maalesef sakat bırakıldı. Dün, Cizre’de, 13-14 yaşında çocukların kaldığı bir yurda molotofkokteylleriyle saldırdılar. 3 öğrencimiz maalesef yanmak suretiyle yaralandı'' diye konuştu. ''CHP'yi, MHP'yi, genel başkanlarını da maalesef BDP parmağında oynatmaya başlamıştır'' diyen Erdoğan şunları kaydetti: ''Bakınız, CHP Genel Başkanı Hakkari'deki mitingde, kendisine nasıl bir oyun oynandığını görmüyor, göremiyor. CHP Genel Başkanı ile pazarlık yapılıyor. 'Burada CHP bayrağı olabilir, ama Türk bayrağı olamaz' ve Hakkari'de bir tane Türk bayrağı yoktu Kılıçdaroğlu'nun mitinginde. Çünkü seslendiği insanlar CHP'li değildi, BDP'liydi. Bu nasıl vatanseverlik ya. Şu CHP'ye 12 Haziran'da gerekli dersi vermeye hazır mıyız? Kaç gün kaldı 14 gün, bugün ile 15. 15 gün Eskişehir'i kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Sevgili kardeşlerim, gençler özellikle sizlere sesleniyorum; gençler yoğun, gayretli çalışacaksınız. Hanım kardeşler özellikle sizlere sesleniyorum. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Duyduklarınızı lütfen duymayanlara anlatınız.'' -''CEKETİMİ ÇIKARABİLİR MİYİM?''- Vatandaşlara ''Ceketimi çıkarabilir miyim'' diye soran Başbakan Erdoğan, ceketini çıkararak sürdürdüğü konuşmasında şunları kaydetti: ''Biz dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da ve Ankara'da çok büyük projeleri açıkladık. Türkiye'nin iki büyük kenti Diyarbakır ve İzmir için de yeni projeler açıklayacağız. Elbette Eskişehir'i unutmuş değiliz. Bilimin, sanatın, kültürün, tarihin ve geleceğin şehri, sanayinin üniversitenin şehri Eskişehir için çok önemli projelerimiz, çok büyük vizyonumuz var'' Eskişehir'i, 2013'te Türk Dünyası Kültür Başkenti yapacaklarını belirterek, ''Kültür zenginliğimizi bütün dünyaya tanıtacağız'' dedi. Başta Dışişleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere bütün ilgili kurum ve kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin, Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi TÜRKSOY'u harekete geçireceklerini anlatan Erdoğan, bunlarla birlikte UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Yunus Emre Enstitüsü ve Eskişehir'deki üniversiteleri de seferber ettiklerini kaydetti. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Eskişehir, bütün Türk dünyasından, yüzlerce kültür ve sanat etkinliğine, binlerce misafire ev sahipliği yapacak. Biz onları daha yakından tanıyacağız, onlar bizi daha yakından tanıyacak. Bütün Türk dünyası Eskişehir'de birbiriyle kucaklaşacak. Kırım'dan, Kazan'dan, Bulgaristan, Arnavutluk'tan, Kosova'dan, Makedonya'dan, Bosna Hersek'ten, Romanya'dan, Batı Trakya'dan, Kafkasya'dan ve bütün Türk cumhuriyetlerinden gelen misafirlerimiz burada akrabalarıyla, kardeşleriyle kaynaşacaklar.'' -''GASSAL YETİŞTİRME OKULU''- Başbakan Erdoğan, uluslararası sermayenin, özellikle Ortadoğu sermayesinin Eskişehir'in potansiyelini daha iyi görmesi için özel tanıtım stratejileri geliştirdiklerini söyledi. Türkiye'nin olağanüstü potansiyellerini yabancı bilim adamları ve girişimcilerin, Türkiye'deki muhalefetten çok daha iyi gördüğünü ifade eden Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Bakınız ana muhalefet partisinin genel başkanı dün akşam bir televizyon programında kendisine soruyorlar, 'Bu imam hatip okulları konusunda siz neden böyle düşünüyorsunuz', veyahut, 'İHL'lere karşı mısınız?' diyor. Kılıçdaroğlu'nun verdiği cevap ne biliyor musunuz?, 'Niye karşı olayım ki.' Bunun üzerine 'ama işte eğitimde bununla ilgili herhangi bir şeyiniz yok' sorusuna da Kılıçdaroğlu'nun cevabı, 'Ne kadar ihtiyaç varsa o kadar yapılması lazım' diyor. 'Mesela ne kadar ziraatçı lazımsa o kadar... Ya böyle bir eğitimle, bilimle ilgili kafa olur mu? Şu anda bu mantıktan bakarsak, bu yaklaşımla ele alırsak. yüzde 70 Türkiye'de düz lise mezunu var. Eee şimdi düz lise mezunları bomboş dolaşıyor. O zaman, 'Bugüne kadar niçin düz lise açtınız' diye soru sorulmaz mı? Fakat meslek liselerinden mezun olanların ellerinde hiç olmazsa bir mesleği var. İş bulur veya bulmaz sana ne, sana ne? Ama dert başka, dert bu ülkede imam hatip mezunu olmasın. Onun narına, diğer meslek liselerine de karşı çıkıyorlar. Kılıçdaroğlu, CHP zihniyeti, şu imam hatiplerin üzerinden elinizi çekiniz lütfen... 'İmam hatip okullarını biz kurduk, CHP kurdu' diyor. Onu sen gel bana sor. İmam hatip okullarını kurarken İnönü'nün Milli Eğitim Bakanı Tahsin Mangaoğlu'na söylediğini biliyor musunuz? Bana 'Gassal Yetiştirme Okulu kur' diyor. Gassal ne demek? Ölülerimizi yıkamak için. Çünkü öyle bir dönem oldu ki CHP'nin döneminde, cenazeleri yıkayacak, cenaze namazını kıldıracak imam bulamadılar, o hale geldik. CHP budur. Neleri yapmadılar ki? Camileri ahır yapan bu CHP zihniyetidir. Konya'daki o halden, şimdi restore edip bizim tekrar camiye döndürdüklerimiz. Atatürk'ün İnönü'ye kesin talimatı var diyor ki 'bunları restore edeceksin' ama Atatürk'ün ömrü vefa etmiyor. Ne restoresi ahır olarak devam ediyor. CHP bu, bu CHP'yi iyi tanıyalım ve bunları da Eskişehirli kardeşlerime, CHP'ye gönül verenlere iyi anlatalım.'' -ESKİŞEHİR CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELECEK- Başbakan Erdoğan, Eskişehir'de 68 tesisin açılışını gerçekleştirdiklerini, bunun katrilyonlarca lirayı bulan yatırımlar olduğunu söyledi. Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Önümüzdeki dönemde inşallah Eskişehir yine çevre illerle birlikte Ortadoğu ve Avrupa'dan gelen turistler için bir cazibe merkezi haline geliyor. Şu tarihi Odunpazarı evleri, Odunpazarı Belediyemizin yürüttüğü Türkiye'nin en büyük restorasyon projelerinden biri olan Odunpazarı Evleri Yaşatma Projesi'nin bir sonucudur. Sadece geçen yıl buraya gelen 1,5 milyon turist Eskişehir ekonomisine 500 milyon liralık bir getiri sağladı. Bu yıl inşallah burayı görmeye, 2,5 milyon yerli ve yabancı turist gelecek. Açık konuşuyorum Eskişehir'e nasıl hızlı treni getirdiysek, Eskişehir Çevreyolu'nun şehir geçişini nasıl tamamladıysak, bu projeleri de tamamlayacağız. Havaalanımızın pist genişletme çalışmaları devam ediyor, inşallah bu yıl tamamlıyoruz, demiryolunu alta alıyoruz. Yeni bir stadyumun yapılması ve yeni bir gar binasının yapılması konusunu da bizzat ben takip ediyorum. Kırmızı şimşeklere Eskişehirspor'un vefalı ve fedakar taraftarına ve Eskişehir'in bütün amatör sporcularına UEFA standartlarında çok modern bir stadyumu inşallah bu dönemde Eskişehir'e biz kazandıracağız.'' Erdoğan'a ''26'' sırt numaralı ve üzerinde ''Tayyip Erdoğan'' yazılı Eskişehirspor forması hediye edildi. -FUTBOL TAKIMI TUTAR GİBİ PARTİ TUTULMAZ- Eskişehir garının ve çevre düzenlemesin yapımını bizzat kendisinin takip edeceğini belirten Erdoğan, Eskişehir'e 8,5 yıl boyunca verdikleri güçlü desteği bundan sonra da sürdüreceklerini söyledi. Eskişehir'i hiçbir alanda ihmal etmediklerini, yapılan hizmetlerin Eskişehir'in önünü açtığını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti: ''Eskişehir'e bin 975 derslik yaptık. Türkiye'de bir milyona yakın bilgisayar dağıttık. Eskişehir'e 8 bin 808 bilgisayar gönderdik. Bizden önce bilişim teknolojisi var mıydı Türkiye'de? Okullara bilişim teknolojisini biz getirdik. Bunları gençlere anlatın, üniversiteli gençler bile bunları bilmiyor. Kimin, kimlerin yanında olduğunun farkında değiller, insan buna kahrediyor. Yani eser siyaseti, hizmet siyaseti yapanlarla mı olacağız, ideolojik siyaset veya istismar siyaseti yapanlarla mı olacağız. Futbol takımı tutar gibi parti tutulmaz, eser üreten partilerin yanında olunur.'' CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, AK Parti'nin propagandası olur endişesiyle Eskişehir'e Yüksek Hızlı Tren ile gelmek istemediğini duyduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi: ''Miting tarihini bile değiştirmiş. İstanbul'dan uçakla geleceği bir tarih seçmiş. Sayın Kılıçdaroğlu kurtuluşun yok. İneceğin o havaalanını da biz yaptık. Karayoluyla da gelsen bizim yaptığımız duble yollardan geleceksin. Gel inat etme, 74 milyonun görüp takdir ettiği bu hizmetlerden sen de istifade et. Merak etme senden teşekkür beklemiyoruz, vatandaşın hayır duası bize yeter.'' Gazetelerdeki AK Parti ilanlarının muhakkak okunmasını isteyen Erdoğan, ''Biz ne CHP'yiz ne MHP'yiz, biz kadına, 'Cennet anaların ayağı altında' anlayışıyla bakan bir medeniyetin çocuklarıyız. Bize göre anaların ayaklarının altı öpülür. Biz buyuz, onlarda bu yok, onlar bunu yapamaz, farkımız bu. İnşallah 12 Haziran akşamı bu başarıyı taçlandıracağız'' dedi. -SİMAV ZİYARETİ ERTELENDİ- Bu arada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'dan, geçen günlerde 5,9 büyüklüğünde depremin yaşandığı Kütahya'nın Simav ilçesine giderken, hava muhalefeti dolayısıyla ziyareti erteleyerek, partisince düzenlenen mitinge katılmak üzere Eskişehir'e geçti. Erdoğan'ın, Simav'ı önümüzdeki günlerde ziyaret edeceği bildirildi.