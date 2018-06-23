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Erdoğan: Emniyet'ten rakamı aldım; İnce'nin Ankara mitinginde 75 bin, İstanbul'da 280 bin kişi varmış

"Ya bunların hayatı yalan, meslekleri yalan"

23 Haziran 2018 21:00

T24

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin son 3 gündür yaptığı mitinglere kaç kişinin katıldığına dair tartışma devam ediyor. 

Muharrem İnce, bugün İstanbul’da gerçekleştirdiği son mitinge 5 milyon kişinin katıldığını söylerken; Ankara’da 2, İzmir’de ise 3 milyon kişi olduğunu ifade etti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise İstanbul Eyüp'te yaptığı son mitingte, İnce'nin açıkladığı rakamların gerçeği yansıtmadığını savunarak, "Bay İnce’nin 2 milyon dinleyici varmış karşısında, Emniyet’ten rakamı aldım, doğrusu 75 bin. İstanbul’da 5 milyon dedi, Emniyet’ten rakamı aldım 280 bin. Ya bunların hayatı yalan, meslekleri yalan. Bunlarda dürüstlük yok. Bununla aldatırız diyorlar, aldatamayacaksınız" dedi. 

Erdoğan Eyüp'ten önce Eseyurt'ta yaptığı konuşmada ise  İnce'nin İstanbul mitinge katılan kişi sayısıyla ilgili olarak, “Bakın, bay Muharrem boş meydanda konuşuyor. 5 milyon kişi dediler, 500 kişi yok!” ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'a Twitter'dan cevap veren İnce, "500 kişi yok demiş:) 500’e kadar saymayı biliyor:)" dedi. 

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