Erdoğan: Emine Hanım'ın hastanesi diyorlar, bunlarda yalan, iftira çok fazla

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Memorial Ankara Hastanesinin açılış töreninde konuştu. Erdoğan konuşmasında, "Ya ben hanımla nereye gitsem, burası diyorlar Emine Hanım'ın hastanesi. Bir pastaneler zincirinin açılışına gittik, orası Emine hanımın oldu. Şimdi korkuyorum Memorial'da bizim hanımın olacak. Bunu burada özellikle vurgulamak isterim bunlarda yalan, dolan, iftira aman yarabbim çok fazla" dedi.

Hastanede görev yapacak personele de başarılar dileyen Erdoğan,"Ankara hastanesi, Memorial sağlık grubunun onuncu hastanesi olarak hizmete giriyor. Ülkemizin önde gelen sağlık kuruluşlarından biri olarak uzun yıllardır insanımıza hizmet veren bu hastane zincirimiz, hizmeti itibarıyle, dünya standartlarında sağlık hizmetiyle daima kendi alanında öncü olmuştur" dedi.

"Türkiye'nin geçtiğimiz 12 yılda sağlık alanında yaşadığı büyük dönüşümün özel sektördeki en çarpıcı örneklerinden biri olarak Memorial'ı görüyoruz" diyen Erdoğan, bu hastanenin dünyanın birçok ülkesinden hasta kabul ederek, Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin uluslararası kalitesini adeta tescil ettiğini bildirdi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"12 yıl önce Türkiye'deki insanlar daha kaliteli teşhis, daha iyi tedavi için daha iyi hizmet alabilmek için yurt dışına giderken, bugün dünyanın her yerinden insanlar aynı amaçla ülkemize geliyor. Bu çok anlamlı bir değişim, dönüşümdür. İftihar verici bu tabloda katkısı olan emeği olan herkesi, özellikle kutluyorum. Başta tabii Turgut Bey'e ilk adımı atması hasebiyle, ondan sonra gerek Yaşar Bey'e, değerli kızları, gelinleri Ayşe Hanım'a teşekkür ediyorum.

Biz sağlık hizmetlerinin kalitesini sadece belirli bir kesim için değil, ülkemizin belli bir bölgesinde değil, istiyoruz ki Türkiye'nin dört bir yanı bundan aynı şekilde istifade etsin. Memorial Sağlık Grubu Hastanelerinin dağılımı dahi bu yaygınlığı göstermeye yetiyor. İstanbul'daki vatandaşlarımız bu kaliteli hizmetten istifade ediyor, aynı şekilde Diyarbakır, Antalya, Kayseri bundan yararlanıyor, şimdi de Ankara bu hizmetten yararlanmaya başladı, hayırlı olsun diyorum."

‘Hemen 'Emine Hanım'ın hastanesi...’

Erdoğan, "Ben tabii bir şeyden de korkuyorum. O da ne biliyor musunuz? Ben hanımla nereye gitsem, hemen 'burası Emine Hanım'ın hastanesi" dedi.

Bir zamanlar bir hastaneye gittiklerini anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Orayı yaptılar hemen 'Emine Hanım'ın hastanesi.' Bir pastaneler zincirinin açılışına gittik, o pastaneler zinciri Emine Hanım'ın oldu. Şimdi korkuyorum, Memorial'da şimdi bizim hanım buraya ortak olmuş olacak. Bu endişeyi de taşıyorum. Allah siyasette böyle muhalefeti kimsenin başına vermesin, çünkü bunlarda yalan, dolan, iftira aman yarabbim çok fazla. Onun için bunu burada özellikle vurgulamak istedim."

‘Sabah namazı saatinde kaldırırdı’

Geçmiş dönemlerde hastanelerde yaşananları hatırlatan Başbakan Erdoğan, annesinin çocukken kendisini sabah namazı saatinde kaldırarak, sıra numarası almak için İstanbul Okmeydanı SSK Hastanesi'ne gönderdiğini anlattı.

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Numarayı alırım ondan sonra Anacığım gelir, orda tedavisi, teşhisi için o numarayla doktor kuyruğunda fazla beklemeden hemen doktorun muayenehanesine girerdi. Bu günleri yaşadık. Ama şimdi hamdolsun bunlar geçti. Hastanenin eczanesine inersiniz o zaman, ilacın yarısı var, yarısı yok. Bunları yaşadık. Ama artık böyle bir dert de yok. Şimdi, istediğin hastaneden hizmeti alabiliyorsun. İstediğin eczaneden ilacını gidip alabiliyorsun. Eksik ilaç diye bir şey yok. Niye? İnsan bizim için çok önemli de onun için. Hep Kanuni'nin lafı aklıma gelir. Ama bu televizyon dizilerindeki Kanuni değil ha. Bizim Kanunimiz, at sırtından inmeye fırsat bulmadı ömrü boyunca. 'Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi' diyor. Yani bir sağlıklı nefesi Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye'ye feda eden bir ecdadın torunlarıyız biz. Onun için bu hizmetler ayrı bir önem taşıyor."

'Mağduriyetine kesinlikle izin vermiyoruz'

Yaptıkları yeniliklerle sağlık sistemini baştan aşağı değiştirdiklerini ifade eden Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün ülkemizde dünyada örnek alınan pek çok ülkenin kendisine uyarlamak için gelip incelediği, vatandaşımızın her fırsatta memnuniyetini ifade ettiği bir sağlık sistemine sahibiz. Elbette bir takım eksiklikler, aksaklıklar olabilir, ama bunları da en kısa sürede düzelterek yolumuza devam edeceğiz. Bakın iddia ile söylüyorum; bizim Türkiye'de uyguladığımız sistem bugün Amerika'da bile yok. Amerika bizim sistemimizi başaramadı. Amerika kendi vatandaşına, şu anda bizim verdiğimiz sağlık hizmetini bu şekilde veremiyor. Sayın Obama bir değişiklik, reform yapmak istedi hala başaramadı. Bu kadar önemli bir olay bu. Ama biz başardık. Biz sağlıkta özel sektör, kamu ayırımı yapmıyoruz, bizim için esas olan insanımızın en iyi sağlık hizmetini alabilmesidir. Bunun için kim nereden hizmetini alırsa alsın, biz belirlediğimiz kriterler çerçevesinde onun bedelini ödüyoruz. Asgari sağlık hizmetleri konusunda hiç bir vatandaşımızın mağduriyetine kesinlikle izin vermiyoruz, vermeyeceğiz. Bunun ötesinde daha iyi, daha kaliteli, daha konforlu hizmet alabilmek için elbette kısa burada bir fark ödemek suretiyle bu hizmeti de dilediği yerden alabilir."

Bir önceki Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile şu anda bu görevi yürüten Mehmet Müezzinoğlu'na da teşekkür eden Erdoğan, "Memorial sağlık kuruluşu başta olmak üzere özel sektörden bu alana yatırım yapan tüm kuruluşlarımıza da şükranlarımı sunuyorum. Açılışını yaptığımız Memorial Ankara Hastanesi'nin hayırlı olmasını, ihtiyaç duyan herkese inşallah şifa kaynağı olmasını Allah'tan temenni ediyorum" dedi.

Öğretmen atamaları

Erdoğan, tören alanındakilerin öğretmen atamalarına ilişkin bir sorusu üzerine, "Biliyorsunuz, 10 bin atamayı yaptık, Ağustos'ta 40 bin atama yapacağız. Dolayısıyla bu yıl içerisinde 50 bin atama yapmış olacağız ki bunlar cumhuriyet tarihinde pek olmuş şeyler değil" dedi. Erdoğan, ayrıca bu ay 4 bin 700 sağlık personelinin alınacağını da kaydetti.

Erdoğan daha sonra eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Memorial Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Yaşar Aydın ile açılış kurdelesini kesti.

Açılışın ardından hastaneyi gezen Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı.

