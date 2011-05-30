-ERDOĞAN EMEKLİLERE SESLENDİ İSTANBUL (A.A) - 30.05.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''İntibaksa intibaklarını biz yaparız. Bunlar yapamaz, yalan söylüyorlar. Çünkü bunlar iktidar olamayacak ki yapsın. Emekli kardeşlerime sesleniyorum, bu oyuna gelmeyin, sizin haklarınıza sahip çıkan AK Parti'ye siz de sahip çıkın'' dedi. Partisince Kartal Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Başbakan Erdoğan, AK Parti iktidara geldikten sonra emeklilerin, o gün aldıkları maaşın üç kat fazlasını bugün aldıklarını belirterek, emeklinin derdinden AK Parti'nin anladığını, emekli memurların durumunu Anayasa paketinde yasal hale getirdiklerini anlattı. CHP'nin, BDP'nin buna karşı çıktığını, şimdi bunun istismarını yaptıklarını ifade eden Erdoğan, ''Biz anayasal teminat altına alıyoruz. Adeta toplu sözleşme hükmüne bağlıyoruz. Bunlar ise yalan üstüne yalan... O problemleri biz çözeriz. İntibaksa intibaklarını biz yaparız. Bunlar yapamaz, yalan söylüyorlar. Çünkü bunlar iktidar olamayacak ki yapsın. Emekli kardeşlerime sesleniyorum, bu oyuna gelmeyin, sizin haklarınıza sahip çıkan AK Parti'ye siz de sahip çıkın'' diye konuştu. -''SEN MİLLETİN ANASINI AĞLATTIN''- MHP'nin ''Devlet, millet el ele'' dediğini ifade eden Erdoğan, ''Ne el elesi? Sen milletin anasını ağlattın Sayın Bahçeli. Milletten nema, konut edindirme altında para kestiniz, millete bu paraları ödemediniz. Bu MHP kirletti, CHP kirletti, biz temizliyoruz'' diye konuştu. -''İKTİDAR GİBİ BİR DERDİ YOK ZATEN''- Nasrettin Hoca'nın göle maya çalmasını örnek gösteren Erdoğan, ''Soruyorlar hocam bu gölde ayran olur mu? Hoca'nın verdiği cevap 'ya tutarsa.' Şimdi Bay Kemal de öyle veriyor, veriyor, veriyor ya tutarsa. Çünkü iktidar olmak gibi bir derdi yok zaten. Onun tek derdi var; CHP içinde acaba konumumu nasıl korurum'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nun iktidar hesabı olmadığını, çünkü yüzde 40'ı, yüzde 50'yi konuşmadığını söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu: ''Neyi konuşuyor? 20.9 ile aldı ya şimdi 21'in üzerine ben ne katarım. Bu hesap ne hesabı biliyor musunuz? CHP'nin içindeki yerini sağlamlaştırma. Hesap bu. Bay Kemal sen yüzde 40'ın, 50'nin hesabını yap. Hesap uzmanısın ya. Hesap uzmanı olduğuna göre bunu yap, bunu tuttur ama bak biz hesap uzmanı değiliz, siyasetçiyiz. Siyaseti de iyi biliriz. Evelallah senden iyi biliriz.'' -''YÖK'Ü REFORME EDECEĞİZ''- ''Bizim YÖK'ü kaldırmak gibi bir vaadimiz yok ama YÖK'ü reforme etmek gibi bir vaadimiz var. Onun çalışmalarını da yapıyoruz. YÖK'ü reforme edeceğiz'' diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Şu andaki gibi bir YÖK değil, daha farklı. İnşallah bu reformu yaptığımız zaman üniversite noktasında oturalım masaya anlaşabilirsek senle anlaşalım, onu yapalım ama sen anlaşılabilir adam değilsin. Niye seçim meydanlarında söylediğin sözlerden hiçbirini tutmadın? Referandumda çıktı meydanda 'başörtüyü ben hallederim' dedi. Sonra ne oldu? 12 Eylül akşamı 'hadi' dedim, 'iş bitti şu anda ben hazırım, hazırsan hemen yarın Meclise bunu götürelim' dedim. Hemen U dönüşü. Artık bunun U dönüşlerine alıştık. Şimdi S dönüşlerine başladı. Ne yazık ki bazı başörtülü kardeşlerim bile bunun yalanlarına uyarak çıkıp bazı televizyon kanallarında methiyeler düzüyorlar.''