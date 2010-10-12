Erdoğan emekli zammını açıklıyor, 4+4 bekleniyor

T24 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile dün Suriye’ye gitmeden önce görüşerek işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zammıyla ilgili son çalışmayı verdi.



Babacan’ın düzenlediği OVP ve OVMP’yle ilgili basın toplantısına katılan Dinçer, 2011 işçi ve Bağ-Kur emekli maaşlarıyla ilgili çalışmaları tamamladıklarını, Erdoğan’ın bugünkü AK Parti grup toplantısında 2011 yılı Ocak ve Temmuz ayı emekli maaşlarına yapılacak zammı açıklayacağını bildirdi. Açıklanacak zam oranının en az yüzde 4+4 olması bekleniyor.



Dinçer, “Emeklilerle ilgili yeni bir düzenleme var mı” sorusu üzerine, “Eğer promosyonlar kast ediliyorsa, keşke onun kararını verecek olan ben olsaydım. Çünkü o zaman emeklilerimizin lehine karar vermek benim açımdan çok daha kolay olacaktı ama konuyla ilgili görüştüğümüz bankalarla maalesef olumlu bir netice elde etme imkânımız olmadı ama hâlâ da son görüşmeyi yapmadık. Onu da açıklamakta yarar görüyorum” dedi.



Dinçer, bunun dışında, 2011’de emekli maaşlarıyla ilgili çalışmaları tamamladıklarını, Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun bu meseleyi görüştüğünü, bugün çok büyük ihtimalle Erdoğan’ın grup toplantısında bu açıklamayı yapacağını bildirdi.







