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Erdoğan, 'ellerine bira şişesi tutuşturulmuş çocuklar' derken Atatürk'ün bu fotoğrafını mı kastetti?

"Aileler sağlığa faydalı diyerek ilkokul çocuklarına birayı sevdirmeye çalışmıştır"

Mustafa Kemal Atatürk, 1930&#39;lu yılların ikinci yarısında manevi kızı Ülkü Adatepe&#39;yle Atatürk Orman Çiftliği&#39;nde

04 Mart 2016 22:17

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yeşilay Zümrüanka Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmasında “Tarih kitaplarında Atatürk Orman Çiftliği'nde ellerine bira şişeleri tutuşturulmuş çocuklar görürsünüz” dedi.

Erdoğan’ın bu sözleri Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi kızı Ülkü Adatepe’yle Atatürk Orman Çiftliği'nde çektirdiği fotoğrafı akla getirdi.

Erdoğan, "Aileler sağlığa faydalı diyerek ilkokul çocuklarına birayı sevdirmeye çalışmıştır. Bunlar bu ülkede yaşandı. Tarih kitaplarında Atatürk Orman Çiftliği'nde ellerine bira şişeleri tutuşturulmuş çocuklar görürsünüz" diye konuştu.

 

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