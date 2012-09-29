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Ekonomi

Erdoğan: Elektriğe zam yapmamız lazım

Başbakan Erdoğan, "Ben popülizm yapmayı sevmem gerçek neyse onu söylemem lazım" dedi

29 Eylül 2012 00:33

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, doğalgaz zammını açıkladıktan sonra elekktriğe de zam yapılacağına dair sinyaller verdi. Erdoğan, "Biz bu sattığımız doğalgazdan para kazanmıyoruz, mutfak tüplerine  ve sanayi tüplerinde zam yapmayacağız ama araçlara elektriğe zam yapmamız lazım" dedi.
 
Erdoğan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ATV - A Haber ortak yayınında Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak ve Sabah Gazetesi Yazarları Süleyman Yaşar ile Mahmut Övür'ün sorularını yanıtladı:
 
Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:
 
 

'Ben vatandaşımın satınalma gücüne bakarım'

 
 
Doğalgaz zammı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan şöyle konuştu: "Ben popülizm yapmayı sevmem gerçek neyse onu söylemem lazım. Ben vatandaşımın satınalma gücüne bakarım tabii ki doğalgazla ilgili, elektrikle ilgili atacağımız adaımlar bu denge üzerine atılmıştır. Bu zam doğalgazda 4 ay sonra 6 ay sonra neticesini veriyor bunu bizim üstlenmemiz mümkün değil, inşallah şimdi bu açıklamayı yapacağımızda orada doğalgaz maliyetlerinin ne olduğunu açıklayacağız. Orada göreceksiniz ki devlet  şuanda halkına doğalgazını satarken çok ciddi bir oranda sürvansiyon yaparak satıyor. 
 
 

'Elektiriğe zam yapmamız lazım'

 
 
"Biz bu sattığımız doğalgazdan para kazanmıyoruz, mutfak tüpler, sanayi tüplerinde zam yapmayacağız.  Araçlarda, elektrikde yapmamız lazım. Burada doğalgazın bize olan yükü artınca bunun tabii ki elektrik enerjisine de yansıması olacak mümkün olduğunca en az şekilde halkımızı sıkıntıya sokacak şekilde olacak. Doğalgazda şuanda yüzde 10 olarak düşünülüyor ama bundan sonra bizim 1, 1,5 yıl gibi doğalgaz olayına zam olarak girmeyiz."
 
 

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