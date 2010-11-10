Erdoğan: Ekonomik programdan taviz yok

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, G20 zirvesi için Güney Kore yolculuğu öncesi Esenboğa Havaalanı'nda izlenen ekonomik politikalar hakkında konuştu. Erdoğan, G20'nin öncelikleriyle Türkiye'nin ekonomik programlarının örtüştüğünü belirterek, "Şu ana kadar bundan taviz vermedik, bundan sonra da taviz vermeyi asla düşürmüyoruz'' dedi.



Başbakan Erdoğan, G20 zirvesi öncesi Güney Kore'ye gitmek üzere Esenboğa Havaalanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, ilköğretimde türban konusu, G20 zirvesi, karikatür krizi üzerine görüşlerini bildirdi.



Borçların yeniden yapılandırılması

''Borçların yeniden yapılandırılması konusundaki çalışmalar ne aşamada?'' sorusunda da Erdoğan, ''Hedefimiz arife günü en geç bunu açıklamak, yeniden yapılandırma ile ilgili olarak. KKDF ile ilgili konu ise bildiğiniz gibi o yüzde 15 idi bunu 15'den 10'a indirmiştik. Tabii bu faizdeki yeni gelişmeler sebebiyle de bunu tekrar 10'dan 15'e çıkardık. Aslında bu son gelişmeler noktasındaki mali disiplin ve mevcut dünyadaki finansal krizi de değerlendirmeye almak suretiyle attığımız bir adımdır ama şartlar daha farklı, olumlu bir şekilde gelişmesi halinde bunu yeniden ele almamız da mümkündür'' yanıtını verdi.



'Ekonomik programdan taviz yok'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, küresel ekonomik ve mali krizle mücadele stratejisini orta vadeli 3 yıllık programlar şeklinde güncellediklerini ve bunu da uygulamaya koyduklarını belirterek, ''Belirlediğimiz bu milli hedeflerin G-20'nin öncelikleriyle de örtüşmesi ekonomik programımızın ve orta vadeli hedeflerimizin ne denli tutarlı olduğunun en açık göstergesidir. Şu ana kadar bundan taviz vermedik, bundan sonra da taviz vermeyi asla düşürmüyoruz'' dedi.



