“Erdoğan: Ekonomi çok güçlü, parasal sıkıntı yok”

Sabah gazetesinin aktardığına göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘ekonominin çok güçlü olduğunu’ söylerken “Hiçbir alanda sıkıntı yok. Parasal konularda da” dedi.

Erdoğan, önceki gün TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıyı Sabah gazetesinden Hazal Ateş’e değerlendiren TESK Başkanı Bendevi Palandöken, “Başkanımıza yerel yönetim, kamu kurumlarının ticaret yapmasına ilişkin kuralların koyulmasını istedik. Serbest ticarete engel oluyorlar. Esnaf da bunla başa çıkamıyor. Başkan Erdoğan, benzeri sıkıntıların belediye başkanlığı döneminde de yaşandığını söyledi. Bu sıkıntıların giderilmesi için talimat vereceklerini söylediler. Bu işi Ticaret Bakanlığı düzenleyecek" dedi.

Haberde, Erdoğan’ın söz konusu görüşmede ‘piyasalardaki spekülatif gelişmelerin gerçeği yansıtmadığını’ söylediği ve "Hiçbir alanda sıkıntı yok. Parasal konularda da. Her anlamda stoklarımız yeterli. Önümüzü görecek vaziyetteyiz. Bunların hepsi oyun. Hem AB hem de ABD ile ilgili konularda düzelme kaydediliyor" ifadesini kullandığı belirtildi.