Erdoğan: Ekmek, yağ, bal yemeli mi, yememeli mi araştırılsın

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, beslenmeyle ilgili açıklamalar yapan uzmanları eleştirerek, "Birçok alanda vatandaşın aklını karıştıran farklı açıklamalar var. Bu işi çözün. Millet tartışmalar arasında kalmasın. Vatandaş doğru bilgiyi alsın" talimatı verdi

Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde bir araya geldiği Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu'na bağımlılıkla mücadele edilmesi, yerli ilaç oranının artırılması ve israfın önlenmesi için talimat verdi.

Erdinç Çelikkan'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni sistem kapsamında oluşturulan 9 kurulla toplantı trafiğini tamamladı. Erdoğan kurul üyelerinden özellikle uyuşturucu ve internet bağımlılığıyla mücadele edilmesi konusunda çalışma yapılmasını istedi. Erdoğan son günlerde tartışılan gıda israfının önlenmesi konusunda da çalışma yapılmasını istedi.

Yerli ilaç oranının artırılması için talimat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yürütülen yerli ve milli ilaç ve teknoloji çalışmalarının hızlandırılması gerek" mesajı verdi.

Erdoğan son günlerde piyasada beslenmeyle ilgili topluma tavsiyelerde bulunan kişilerle ilgili de eleştiride bulunarak, "Biri çıkıyor 'ekmek yiyin' diyor, biri de 'yemeyin' diyor. Biri 'yağı su gibi için' diyor diğeri başka bir şey. Biri 'bal ye' diyor, biri 'yeme zararlı' diyor. Birçok alanda vatandaşın aklını karıştıran farklı açıklamalar var. Bu işi çözün. Millet tartışmalar arasında kalmasın. Vatandaş doğru bilgiyi alsın" dedi.