Erdoğan: Egemenlik Anayasa Mahkemesi'nin değil milletindir

19. Milli Eğitim Şurası'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim barajı tartışmalarıyla ilgili olarak, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Egemenlik bürokrasinin değildir egemenlik yargı bürokrasisinin askeri bürokrasinin değildir Egemenlik Anayasa Mahkemesi’nin de değildir. Egemenlik milletindir" dedi. Erdoğan, "Hiç kimse hiçbir kurumu kendisini milletin üzerinde milletin meclisinin üzerinde özellikle de siyaset kurumunun üzerinde görmemelidir” diye konuştu.

Erdoğan, şuradaki konuşmasında da 27 Mayıs 1960 darbesinin ürünü olarak tanımladığı kurumlar için "Darbe ürünü kurumlar çıkıp da siyasete hiza vermeye yeltenemez" ifadesini kullandı. Erdoğan'ın "Peyami Safa'nın güzel bir ifadesi var. Bizim, kitap yüklü merkeplere değil, kitabın içindekini sindiren insanlara ihtiyacımız var" dedi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, yüzde 10 seçim barajının hak ihlali olup olmadığıyla ilgili yüksek mahkemenin 3 hafta içinde karar vereceğini söylerken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kararla ilgili ilk kez konuştu.

Antalya'da düzenlenen 19. Milli Eğitim Şurası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 1950'den bu yana demokrasi mücadelesi verdiğini, aradan geçen 64 yıla rağmen henüz istenilen seviyeye ulaşılamadığını söyledi. 64 yıldır milli mücadelenin tecelli etmesi için bu mücadele verilmesine karşın Türkiye'nin bazı konularda sınıfta kaldığını dile getiren Erdoğan, "1960 şartlarına göre, 1960'ın o darbe atmosferine göre hareket etmek, o günkü zihniyeti taşıyan, o günkü zihniyetle Türkiye'ye yön vermeye çalışan aktörler olduğunu görüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim barajı tartışmalarına ilişkin şunları söyledi:

2014 yılındayız, 21. yüzyıldayız ama ne acıdır ki ben şu kuralı tekrar tekrar hatırlatmak zorunda kalıyorum: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Egemenlik bürokrasinin değildir. Egemenlik yargı bürokrasisinin, askeri bürokrasinin değildir. Egemenlik Anayasa Mahkemesi'nin de değildir. Egemenlik milletindir. Hiç kimse, hiçbir kurum kendisini milletin üzerinde milletin meclisinin üzerinde, özellikle de siyaset kurumunun üzerinde görmemelidir. Hiç kimse şahsi hırslarına yenik düşerek, kendi şahsi istikbal ve ikbal gayesinin peşine düşerek millete, millet meclisine ve siyasete istikamet çizemez, tehdit ihtiva eden ifadelerde bulunamaz. 1960 Türkiye'sinde değiliz. Darbe ortamında hiç değiliz. Darbe ürünü kurumlar çıkıp da siyasete hiza vermeye yeltenemez. Üniversiteyi bitirdiği halde kendisini 2014 yılında değil de 27 Mayıs 1960 tarihinde gibi görenler varsa oradaki eğitimde ciddi sorunlar var. Bunu görmemiz lazım. Türkiye'nin kitap yüklenmiş, kuru bilgi yüklenmiş, dogmatik zihinlere değil özgür ve özgürlükçü demokrasiyi ve milli iradeyi içselleştirmiş, özümsemiş yöneticilere, yargıç ve yüksek yargıçlara ihtiyacı var. Buralardan bir kenara koyuyorum. Peyami Sefa'nın güzel bir ifadesi var. Bizim kitap yüklü merkeplere değil, kitabın içindekini sindiren insanlara ihtiyacımız var.

Milli İrade seçim sandığında belirlenir, TBMM’de de tecelli eder. 2014 yılındayız 21’inci yüzyıldayız ama ne acıdır ki ben şu kuralı tekrar tekrar hatırlatmak zorunda kalıyorum. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Egemenlik bürokrasinin değildir egemenlik yargı bürokrasisinin askeri bürokrasinin değildir. Egemenlik Anayasa Mahkemesi’nin de değildir. Egemenlik milletindir. Hiç kimse hiçbir kurumu kendisini milletin üzerinde milletin meclisinin üzerinde özellikle de siyaset kurumunun üzerinde görmemelidir.

Erdoğan, 27 Mayıs 1960 darbesinin ürünü olarak tanımladığı kurumlar için "Darbe ürünü kurumlar çıkıp da siyasete hiza vermeye yeltenemez" ifadesini kullandı. Erdoğan'ın şu sözü dikkat çekti: "Peyami Safa'nın güzel bir ifadesi var. Bizim, kitap yüklü merkeplere değil, kitabın içindekini sindiren insanlara ihtiyacımız var."