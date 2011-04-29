-ERDOĞAN ''EDEP DIŞINA ÇIKANLAR TEVECCÜH GÖRMEZ'' İSTANBUL (A.A) - 29.04.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan, ''Milletin karşısına çıkıp, meydanlarda ağzını bozan, edep dairesinin dışına çıkan bir Genel Başkanın, milletten teveccüh görmesi, hatta kendi seçmeninden, kendi tabanından bile takdir ve teveccüh görmesi mümkün olamaz''dedi. Erdoğan TÜMSİAD'ın 4. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili, ''Göreve gelmesinin üzerinden bir yıl bile geçmeden, onlarca kez çark eden, onlarca kez U dönüşü yapan, söylediğini inkar eden bir Genel Başkanın, millet nezdinde inandırıcı olması, ikna edici olması elbette mümkün değildir. Hele hele, milletin karşısına çıkıp, meydanlarda ağzını bozan, edep dairesinin dışına çıkan bir Genel Başkanın, milletten teveccüh görmesi, hatta kendi seçmeninden, kendi tabanından bile takdir ve teveccüh görmesi mümkün olamaz. Ben milletime böyle inanıyorum. Ben CHP'ye, MHP'ye, BDP'ye gönül veren kardeşlerime de böyle inanıyorum. Çünkü ben hiçbirine edep dışılığı yakıştırmıyorum'' dedi. Erdoğan, ''Her ne yaparlarsa, ne derlerse desinler, biz bu seviyeye düşmeyecek, onların kullandığı dili kullanmayacağız. Biz milletin edebiyle edeplendik, milletin karşısında mahcup olmadan bu süreci devam ettireceğiz. Bizden boş söz, hakaret, küfür asla duymayacaksınız. Hele hele analara bizim saygımız sonsuzdur. Çünkü bizim medeniyetimizde cennet annelerin ayakları altındadır. Biz onlara yanımızda yaşadıkları sürece bırakın küfürü 'öf' bile demeyiz, dedirtmeyiz. Biz, milletin diliyle konuştuğumuz gibi, millete hizmet cümleleri kurmaya devam edeceğiz'' dedi. -KANAL İSTANBUL- Erdoğan, Kanal İstanbul Projesi ile ilgili eleştirilere ilişkin, ''Önceki gün biliyorsunuz, hem Türkiye için hem İstanbul için son derece önemli bir projeyi açıkladık. Proje, tüm Türkiye'de, hatta komşu ülkelerde ciddi heyecan oluştururken, muhalefet çıktı, daha ilk cümlemizden itibaren projeyi karalamanın gayretine girdi. 'Projenin içinde insan yok' dediler. İnsan daha neresinde olacak? Burada insana hizmet var. Burada 10 binlerce insan istihdam edilecek. Bunun çevresinde, konutları, fuar iş merkezlerini görmüyor musun? Burada kimler iş, aş sahibi olacak, insanlar olacak. Burada önce millet var, sonra bu güzel vatan var. Bunlar, milletin sevincini, heyecanını, coşkusunu dahi paylaşamayacak kadar, milletle aynı yöne bakamayacak kadar milletten ve ülkeden kopuklar'' dedi.