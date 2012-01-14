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Politika

Erdoğan: Ebediyen yaşayacaktır ANKARA (A.A)

14 Ocak 2012 03:21

-Erdoğan: Ebediyen yaşayacaktır ANKARA (A.A) - 14.01.2012 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatının sadece KKTC'de değil, Türkiye'de de derin bir hüzne yol açtığını belirterek, ''Türk milletinin gönlünde müstesna bir yere sahip olan merhum Denktaş'ın idealleri, uğruna hayatını vakfettiği KKTC topraklarında ebediyen yaşayacaktır'' dedi. Başbakan Erdoğan, Denktaş'ın vefatı nedeniyle yayımladığı taziye mesajında, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı, Kıbrıs davasının önderi Rauf Denktaş'ın ebediyete intikalinden dolayı derin bir teessür içerisinde olduğunu ifade etti.  Başbakan Erdoğan'ın mesajı şöyle: ''Kıbrıs Türklerinin yetiştirdiği değerli devlet adamı Denktaş'ın vefatı, sadece KKTC'de değil, Türkiye'de de derin bir hüzne yol açmıştır. Türk milletinin gönlünde müstesna bir yere sahip olan merhum Denktaş'ın idealleri, uğruna hayatını vakfettiği KKTC topraklarında ebediyen yaşayacaktır. Bu kederli günde KKTC'deki kardeşlerimizin acılarını Türkiye olarak yürekten paylaşıyoruz. Merhum Denktaş'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, Kıbrıs Türklerine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum.''

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