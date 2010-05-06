Erdoğan duygusal konuştu

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AKP milletvekillerine yaptığı duygusal konuşmada, "Tarih yazalım, yazmazsak tarih bizi siler" diye konuştu.
Genel Başkan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında basına kapalı olarak yapılan AK Parti TBMM Grubunun toplantısı yaklaşık 45 dakika sürdü.
Başbakan Erdoğan toplantı çıkışı Anayasa Değişikliği ile ilgili, "Oylamayla ilgili hiçbir tereddütüm yok. Vekillerin iradesine güveniyorum baskı yok. 8. maddeye oy vermeyenleri takip etmeyeceğim" dedi. Erdoğan toplantıda millevtvekillerine duygusal bir konuşma yaptığı ve "Bu işi bitirin, millet bunu istiyor. Birliğimizi bozmaya çalışıyorlar" diye seslendiği öğrenildi.