Erdoğan duygusal konuştu

T24-

Başbakan Erdoğan toplantı çıkışı Anayasa Değişikliği ile ilgili, "Oylamayla ilgili hiçbir tereddütüm yok. Vekillerin iradesine güveniyorum baskı yok. 8. maddeye oy vermeyenleri takip etmeyeceğim" dedi. Erdoğan toplantıda millevtvekillerine duygusal bir konuşma yaptığı ve "Bu işi bitirin, millet bunu istiyor. Birliğimizi bozmaya çalışıyorlar" diye seslendiği öğrenildi.