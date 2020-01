CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Hatay'da yaptığı konuşmada, "Erdoğan dünyanın en büyük medya patronlarından biridir. İstediği gazeteciyi işten attırır, istediğini hapse attırır. O konuşur onun savcıları harekete geçer, o konuşur onun yargıçları karar verir" diyerek Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarından satır arası başlıklar şöyle:

Başbakan ne diyor, “Batı’nın egemen güçleri saldırısa, biz de yardımcı oluruz” diyor. Kimsin sen, parlamento adına konuşma adına kimden yetki aldın? CHP barışın teminatıdır. Her ortamda her yerde her koşulda barışı savunacağız. Barıştan yana tavır alacağız.

Türk siyasetinde en büyük değişimi son üç yılda CHP yaşadı. Hiçbir siyasal partili olmayan yüzde 33 cinsiyet kotası getirdik. Artık kadınlar daha fazla siyasete girecekler. Sizlere pek çok Avrupa ülkesinden önce parti CHP’dir bunu sakın unutmayın. Yüzde 10 gençlik kotası getirdik. Gençler siyasete daha fazla girecek. İstisnasız bütün gençlere CHP Genel Başkanı olarak kucağımı açıyorum. Sizi kucaklıyoruz. Demokrasi mi istiyorsunuz, özgürlük mü istiyorsunuz, ben özgürce düşüncelerimi aktarabileyim, kimse engel olmasın mı diyorsunuz, özgürce meydanlara çıkıp türkülerinizi söylemek mi istiyorsunuz. Kucak açıyoruz size. Siz gençler Türkiye’nin geleceğisiniz, size yürekten inanıyoruz. Bu yüzden sizi kucaklıyoruz.

Birinci devrim Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşudur. 2. devrim çok partili hayata geçen yine Cumhuriyet Halk Partisi’dir. 1950’de Demokrat Parti seçimi kazanıp, İsmet İnönü seçimi kaybedince İnönü’ye sorarlar. İnönü tarihi bir cevap verir: Benim kaybedişim en büyük zaferimdir, demokrasiyi getirdim.”

Üçüncü devrim: Sosyal demokrasi. Türkiye’ye sosyal demokrasiyi getiren Bülent Ecevit’tir. Şimdi 4. Bir devrime beraber adım atmak zorundayız. Özgürlükler devrimine var mısınız? Diktaya, diktatöre yer yok, baskıya yer yok, inançlar özgür, sokaklar özgür, insanlar özgür. Baskı özgürlüğün karşısında dayanamaz. İstediği kadar baskı yapsın, Gezi eyleminde bu ülkenin gençleri onun fiyakasını bozdular. Taksim’de TOMA’yla gittiler gençlerin üstüne. Gençler yılmadı, plastik mermilerle yürüdüler, gençler yılmadı. Çünkü onlar evrensel bir haktan söz ediyorlardı. Onlar daha fazla özgürlük diyorlardı.

Birileri çıkmış baskı kuruyor. Recep Tayyip Erdoğan dünyanın en büyük medya patronlarından biridir. İstediği gazeteciyi işten attırır, istediğini hapse attırır. O konuşur onun savcıları harekete geçer, o konuşur onun yargıçları karar verir. Bu yargıçlara ve savcılara sesleniyorum. Gençlerin yakasından elinizi çekin, o yargı gün gelir sizin yakanıza yapışır.