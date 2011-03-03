-ERDOĞAN: DÖRT KOLDAN HAREKETE GEÇTİLER ANKARA (A.A) - 03.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, şu anda, bir yandan terör örgütü, bir yandan da onun uzantılarının, ortamı tahrik etmek, germek, süreci kışkırtmak için dört bir koldan harekete geçmiş durumda olduğunu bildirdi. Başbakan Erdoğan, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı'nın yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı. Terörle mücadele konusuna değinen Başbakan Erdoğan, ''Şu anda, bir yandan terör örgütü, bir yandan da onun uzantılarının, ortamı tahrik etmek, germek, süreci kışkırtmak için dört bir koldan harekete geçmiş durumda'' olduğunu ifade ederek, ''Eskiden, terör örgütü kendi illegal yayın organlarıyla, internetle, belli ajanslarla mesajlarını iletiyordu. Şimdi artık bunların bir kenara itildiğine, bir siyasi partinin, siyaseti, demokratik zemini tamamen bırakarak terör örgütünün sözcülüğüne soyunduğunu görüyoruz'' dedi. Terörle mücadelenin önemine vurgu yaptığı konuşmasında Başbakan Erdoğan, bir konuyu tekrar etmek isteğini belirterek, ''Terör örgütü de onun uzantıları da seçim öncesinde bölgeyi ve ülkeyi kışkırtarak buradan nemalanmanın gayreti içinde. Gençlerin ölümü, anaların gözyaşı, babaların yürek sızısı, kapanan kepenkler, savaş alanına dönmüş sokaklar, caddeler pahasına bir oy avcılığı, bir fırsatçılık söz konusu'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''BDP şunu çok ama çok iyi biliyor: Bölgenin kaderi değiştikçe, bölgenin çehresi, manzarası değiştikçe, BDP istismar edecek sorun bulamaz hale geliyor. Sorunlar çözüldükçe, bölgeye yatırım gittikçe, demokratik adımlar atıldıkça, tabii kendi altlarındaki zemin kayıyor, BDP bunu gördüğü için sorunların çözüm yoluna girdiğini gördüğü için, süreci sabote etmek, süreci kışkırtmak için bütün imkanlarıyla çalışıyor. Aziz milletimin bu kirli oyunu, bu kirli provokasyonu görmesini rica ediyorum. 74 milyon vatandaşımın, bu kışkırtmaya karşı uyanık olmasını rica ediyorum. Şunu da bilmenizi istiyorum; ne yaparlarsa yapsınlar, hangi kışkırtmayı, hangi provokasyonu, hangi eylemleri devreye alırlarsa alsınlar, biz yolumuzdan dönmeyecek, geri adım atmayacak, Milli Birlik ve Kardeşlik Süreci daha kararlı şekilde ilerleyecek, tüm engelleri tek tek aşarak ilerleyecek, Türkiye’nin demokratikleşmesinin önündeki ki buna 'ileri demokrasi, temel hak ve özgürlükler' diyorum hiçbir engele takılmayacak, Türkiye’yi her boyutuyla büyütmeye devam edeceğiz.'' 8 yıl boyunca, demokrasi ve güvenlik noktasında son derece hassas olduklarını, bundan sonra da aynı hassasiyeti muhafaza edeceklerini dile getiren Erdoğan, ''Terörle mücadelede asla kararlılık kaybı olmayacak, asla çekince olmayacak. Ama eş zamanlı olarak yatırımlarımıza devam edecek, demokratik adımları daha da güçlendireceğiz'' dedi. Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı'nın işte bu hassasiyetin bir neticesi olduğuna işaret eden Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti: ''Bu müsteşarlık sayesinde artık koordinasyon daha sağlam bir zemine kavuştu, artık devletin terörle mücadelede bir hafızası oluşmaya başladı. Daha önce böyle bir hafıza yoktu... Terörle çok boyutlu mücadele için artık daha planlı, daha dikkatli adımlar atılmaya başlandı. Tabii ki bu müsteşarlığımızın operasyonel bir yanı asla olmayacak. Böyle bir yanı söz konusu değil. Burası tamamıyla bir lojistik mekandır, bir lojistik görev yapan bir müsteşarlıktır. Bu yeni hizmet binasıyla birlikte çalışmaların da daha etkin hale geleceğine yürekten inanıyorum.''