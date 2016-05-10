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Erdoğan dört bakanla teftişe çıktı

Cumhurbaşkanı, 3. Köprü ve Bağlantı yolları ile 3. Havalimanı’nda incelemelerde bulundu.

10 Mayıs 2016 12:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3. Köprü ve Bağlantı yolları ile 3. Havalimanı’nda incelemelerde bulundu. İncelemeleri esnasında Erdoğan’a Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili GökselGümüşdağ eşlik etti.

Milliyet'te yer alan habere göre, geceyi Tarabya Köşkü’nde geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14:15’de köşkten Enerji Bakanı Berat Albayrak ile birlikte çıkarak Cumhurbaşkanlığı helikopter pistine geldi. Erdoğan, kendisini burada bekleyen bakanlarla birlikte helikoptere binerek Tarabya’dan ayrıldı. Helikopter ilk olarak 3. Boğaz Köprüsü yönüne hareket etti. Erdoğan ve beraberindeki bakanların ardından da 3. Havalimanı inşaatını havadan incelemeleri bekleniyor. Cumhurbaşkanının inşaat sahasına inip detaylı bilgi alması da planlanıyor.
 

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