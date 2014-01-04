Erdoğan Dolmabahçe'deki toplantıya hangi gazetecileri çağırdı?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'ndaki çalışma ofisinde gazeteci ve yazarları ağırladı. Başbakan'ın toplantısına muhalif görüşleriyle bilinen gazeteci ve gazetelerin davet edilmemesi dikkat çekti.

Toplantıya katılan isimler

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, son günlerdeki gelişmelerle ilgili değerlendirme yapmak üzere davet ettiği gazeteciler şunlar:

Yasin Aktay (AKP MKYK Üyesi , Yeni Şafak yazarı)

Nuh Albayrak (Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni)

Hakan Albayrak (Star gazetesi yazarı)

Mehmet Barlas (Sabah gazetesi yazarı)

Ali Bayramoğlu (Yeni Şafak gazetesi yazarı)

Akif Beki (Hürriyet gazetesi yazarı)

Fikret Bila (Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni)

Vedat Bilgin (Bugün gazetesi yazarı)

Ali Bulaç (Zaman gazetesi yazarı)

Elif Çakır (Star gazetesi yazarı)

Osman Can (Star gazetesi yazarı)

Yusuf Ziya Cömert (Star Genel Yayın Yönetmeni)

Ersoy Dede (Yeni Akit gazetesi yazarı)

Ergün Diler (Takvim gazetesi yazarı)

Abdurrahman Dilipak (Yeni Akit gazetesi yazarı)

Sibel Eraslan (Star gazetesi yazarı)

Doğu Ergil (Bugün gazetesi yazarı)

Markar Esayan (Yeni Şafak gazetesi yazarı)

Gülay Göktürk (Bugün gazetesi yazarı)

Turgay Güler (Akşam gazetesi yazarı)

İsmail Kapan (Türkiye gazetesi yazarı)

Hilal Kaplan (Yeni Şafak gazetesi yazarı)

Mustafa Karaalioğlu (Star Medya Grubu Başkanı)

Nihal Bengisu Karaca (Habertürk gazetesi yazarı)

İbrahim Karagül (Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni)

Hasan Karakaya (Yeni Akit Gazetesi Genel yayın Koordinatörü)

Ahmet Kekeç (Star gazetesi yazarı)

Fuat Keyman

Fehmi Koru (Star gazetesi yazarı)

Etyen Mahçupyan (Zaman gazetesi yazarı)

Orhan Miroğlu (Star gazetesi yazarı)

Mehmet Ocaktan (Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni)

Ayhan Ogan (Doğu Anadolu Bölgesi Akil İnsanlar Heyetin'deydi)

Yıldıray Oğur (Türkiye gazetesi yazarı)

Mahmut Övür (Sabah gazetesi yazarı)

Cengiz Özdemir (Skytürk 360)

Avni Özgürel (Radikal gazetesi yazarı)

Taha Özhan (SETA Vakfı Başkanı)

Fadime Özkan (Star gazetesi yazarı)

Can Paker (TESEV Yönetim Kurulu Başkanı)

Erdal Şafak (Sabah Gazetesi Gene Yayın Yönetmeni)

Abdulkadir Selvi (Yeni Şafak Gazetesi Ankara Temsilcisi)

Ahmet Taşgetiren (Star gazetesi yazarı)

Kurtuluş Tayiz (Akşam gazetesi yazarı)

Salih Tuna (Yeni Şafak gazetesi yazarı)

Hüseyin Yayman (Vatan gazetesi yazarı)

Sevilay Yükselir (Sabah gazetesi yazarı)

Katılan Bakanlar

Toplantıya, Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç, Beşir Atalay ve Ali Babacan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfü Elvan, AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Başbakan Erdoğan'ın Siyasi Başdanışmanı ve AKP Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım katılıyor.