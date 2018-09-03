Erdoğan: Dolar, karşımıza bir engel olarak çıkmaya başladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, “Uluslararası ticaretin dolara olan bağımlılığı, artık karşımıza bir engel olarak çıkmaya başladı” dedi.

Erdoğan, Kırgızistan'daz Türk Konseyi 6. Devlet Başkanları Zirvesine katıldı.

Burada konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Kendi para birimlerimizle ticaret yapılması seçeneği üzerinde yoğunlaşmayı öneriyoruz.

- Uluslararası ticaretin dolara olan bağımlılığı, artık karşımıza bir engel olarak çıkmaya başladı.

- Yaşadıklarımız bize olduğu kadar dostlarımıza da FETÖ'yle mücadelede geç kalınmaması gerektiğini çok açık göstermiştir.

Kırgızistan'ın ev sahipliğinde Azerbaycan, Kazakistan ve Türkiye'nin üye olduğu zirveye, Özbekistan "onur konuğu", Macaristan ise "gözlemci ülke" sıfatıyla katılıyor.