Erdoğan, Doğu Guta'daki 'kimyasal saldırı'ya tepki gösterdi, Trump'ın işaret ettiği Esad'ı anmadı

T24

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde düzenlenen saldırıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Hayvan, bedelini ödeyecek" dediği Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın adını anmadı.

AKP grup toplantısında yaptığı konuşmada "Doğu Guta ve Duma. Bu katliamı yapanları lanetliyorum. Kimden gelirse gelsin bu katliamı yapanlar bunun bedelini ağır şekilde ödeyecektir" ifadesini kullanan Erdoğan, saldırıyla ilgili olarak araştırmaların sürdüğünü belirtti.

Anadolu Ajansı (AA) ve iktidara yakın yayın politikasıyla bilinen çok sayıda medya kuruluşu, söz konusu saldırıdan Esad'ı sorumlu tutmuştu.

Trump "Hayvan Esad,

bedelini ödeyecek" demişti

Suriye'de başkent Şam yakınlarındaki Doğu Guta'da bulunan muhalifler, Esad hükümetini kimyasal silah kullanarak en az 70 kişinin ölümüne yol açmakla suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, söz konusu saldırıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Suriye'de aralarında çocuklar ve kadınların da olduğu çok sayıda kişi akılsız bir kimyasal saldırıda öldü. Katliam bölgesi Suriye Ordusu tarafından kuşatıldı ve dünya oraya erişemiyor. Putin, Rusya ve İran Hayvan Esad'ı destekledikleri için sorumludur" demişti.

Rusya: Kimyasal saldırı izi yok

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, bölgede yaptıkları incelemede kimyasal saldırı izine rastlamadıklarını söylemişti. Lavrov, "Tüm bunlar, 'Rusya cani rejimi koruyor' adı altında Suriye karşıtı kampanyalar için bahane oldu" ifadesini kullanmış, olaya ait görüntülerin sarin gazı kullanıldığı dönemden kalma olduklarını iddia etmişti.

Telefonda görüştüler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün (9 Nisan 2018) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. İki liderin bu görüşmede Doğu Guta'da yaşananları değerlendirdiği ifade edilmişti.

Erdoğan’ın bölgedeki saldırılarla ilgili olarak endişelerini dile getirdiği görüşmede, sivil ölümlerinin engellenmesi ve insani yardımların ulaştırılması için birlikte çalışmanın önemi vurgulanmıştı.