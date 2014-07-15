'Erdoğan doğmamış kızından mektup almış, çocuklarını yalana alet ediyor'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Mart yerel seçimleri döneminde ve sonrasında katıldığı televizyon programlarında kızı Esra Albayrak ile yaşadığı bir anıyı bir dile getiren Başbakan Tayyip Erdoğan'ı yalanladı. Erdoğan'ın konuşmasında "80 öncesinden söz ediyorum" dediğini belirten Kılıçdaroğlu, kızı Esra’nın doğum gününün 14 Ekim 1983 olduğuna dikkat çekti.

"Doğmadan üç yıl önce sıfır yaşında kapıya not yazmış" diyen Kılıçdaroğlu, "Eğer bir kişi çocuklarını yalana ortak ediyorsa, çocuklarının üzerinden kişisel kariyer oluşturuyorsa o ülkede o cumhurbaşkanı adayı olmaz" ifadesini kullandı.

Grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, partililere "Yalancıdan cumhurbaşkanı adayı olmaz demiştim. Bir kişi, kendi çocuklarının üzerinden yalan söylemez. Şimdi küçük bir filmimiz olacak. Onu bir izleyelim" diyerek Erdoğan'ın anlattığı hikayeye ilişkin videoyu izletti.

İşte o video:

Videoyu izleten Kılıçdaroğlu konuşmasına şöyle devam etti:

Kimse bana niye geç geldin diye sormadın diyor. 80 öncesinden söz ediyorum diyor. Büyük kızım Esra, bir gece kapıya not yazmış, “babacığım bir geceni de bize ayır.”

Büyük kızı Esra’nın doğum günü ne biliyor musunuz? 14 Ekim 1983.

Doğmadan üç yıl önce sıfır yaşında kapıya not yazmış. Eğer bir kişi çocuklarını yalana ortak ediyorsa, çocuklarının üzerinden kişisel kariyer oluşturuyorsa o ülkede o cumhurbaşkanı adayı olmaz. Utanır biraz. Eğer bir cumhurbaşkanı adayı oğluyla rüşvet pazarlığı yapıyorsa. “oğlum getirilen para az söz verdikleri kadar getirecekler. O parayı alma nasıl olsa kucağımıza oturacaklar” diyorsa o cumhurbaşkanı adayı olmaz, olmamalı.