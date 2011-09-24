T24 LogoT24 Logo
Politika

Erdoğan, Dimitrios'u kabul etti NEW YORK (A.A)

24 Eylül 2011 08:23

-Erdoğan, Dimitrios'u kabul etti NEW YORK (A.A) - 24.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey ve Güney Amerika Rumları Başpiskoposu Dimitrios'u kabul etti. Kabul, Erdoğan'ın konakladığı Peninsula Oteli'nde basına kapalı olarak gerçekleşti. Başpiskopos Dimitrios'un kabulde, azınlık vakıflarına ait mülklerin iadesi ile ilgili düzenleme nedeniyle Başbakan Erdoğan'a teşekkür ettiği ifade edildi. Rum heyetinden bir konuğun, kabulde Başbakan Erdoğan'a, ''Yunanistan zor bir dönemden geçiyor. Ekonomik açıdan Yunanistan'a yardımcı olabilirseniz bu Avrupa Birliği sürecinizi kolaylaştırabilir'' dediği öğrenildi. Başbakan Erdoğan'ın da kabulde, azınlık vakıflarına ait mülklerin iadesi ile ilgili düzenlemeyi bir karşılık beklemeden yaptıklarını söylediği belirtildi. Bu düzenlemenin hakkın, hukukun gereği olduğunu dile getiren Erdoğan'ın, bu hakkı vermenin AK Parti hükümetine nasip olduğunu söylediği bildirildi.  Başbakan Erdoğan'ın ayrıca dini azınlıklar noktasında bu tür adımları Yunanistan'ın da atmasını beklediklerini, bu çerçevede Rum heyetten bu konuyu Yunanistan'da gündeme getirmelerini istediği ifade edildi. Erdoğan'ı ziyaret eden heyette, Başpiskopos Dimitrios'un yanı sıra Michael Jaharis, John Catsimatidis, Anthony Limberakis, Dennis Mehiel ve Papaz Alexander Karloutsos'un bulunduğu öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24