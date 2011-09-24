-Erdoğan, Dimitrios'u kabul etti NEW YORK (A.A) - 24.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey ve Güney Amerika Rumları Başpiskoposu Dimitrios'u kabul etti. Kabul, Erdoğan'ın konakladığı Peninsula Oteli'nde basına kapalı olarak gerçekleşti. Başpiskopos Dimitrios'un kabulde, azınlık vakıflarına ait mülklerin iadesi ile ilgili düzenleme nedeniyle Başbakan Erdoğan'a teşekkür ettiği ifade edildi. Rum heyetinden bir konuğun, kabulde Başbakan Erdoğan'a, ''Yunanistan zor bir dönemden geçiyor. Ekonomik açıdan Yunanistan'a yardımcı olabilirseniz bu Avrupa Birliği sürecinizi kolaylaştırabilir'' dediği öğrenildi. Başbakan Erdoğan'ın da kabulde, azınlık vakıflarına ait mülklerin iadesi ile ilgili düzenlemeyi bir karşılık beklemeden yaptıklarını söylediği belirtildi. Bu düzenlemenin hakkın, hukukun gereği olduğunu dile getiren Erdoğan'ın, bu hakkı vermenin AK Parti hükümetine nasip olduğunu söylediği bildirildi. Başbakan Erdoğan'ın ayrıca dini azınlıklar noktasında bu tür adımları Yunanistan'ın da atmasını beklediklerini, bu çerçevede Rum heyetten bu konuyu Yunanistan'da gündeme getirmelerini istediği ifade edildi. Erdoğan'ı ziyaret eden heyette, Başpiskopos Dimitrios'un yanı sıra Michael Jaharis, John Catsimatidis, Anthony Limberakis, Dennis Mehiel ve Papaz Alexander Karloutsos'un bulunduğu öğrenildi.