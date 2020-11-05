Erdoğan dil yanlışını düzeltti: Hiçbir meblağ insanımızın canından daha kıymetli değildir

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün kabine toplantısın ardından yaptığı dil yanlışını düzelterek, "Hiçbir meblağ insanımızın canından daha kıymetli değildir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salı günü kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmasının İzmir depremiyle ilgili olan bölümünde, yanlışlıkla "İnsanlarımızın canı hiçbir şeyden daha kıymetli değildir!” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu dil yanlışı sosyal medyada gündem olurken, Medya Omdusmanı Faruk Bildirici de Erdoğan'ın sözlerinin gazeteciler tarafından düzeltilmediğine dikkat çekerek, "Üstelik, sanki doğru bir cümleymiş gibi aynen aktarıldı. Erdoğan’ın konuşması onun da hata yapabileceği dikkatiyle dinlense ve haberi öyle yazılsa, en azından bu cümle metinden çıkarılırdı! O bile yapılmadı" dedi.

Erdoğan, dil yanlışından iki sün sonra, sosyal medya hesabından konuşmasındaki ilgili bölümü "Hiçbir meblağ insanımızın canından kıymetli değildir" başlığıyla yeniden paylaştı:

"İzmir'de enkaz kaldırma çalışmaları en kısa sürede tamamlanacak, inşallah bir ay içinde de deprem konutlarının yapımına başlayacağız. Önümüzdeki yıl bitmeden hak sahiplerine evlerini teslim etmiş olacağız.

59 ilimizdeki 268 riskli alan ile 67 ilimizdeki rezerv yapı alanlarıyla ilgili çalışmalarımızı sürüyor. Riskli yapı olarak ilan ettiğimiz 688 bin birimin 670 binindeki tahliye ve yıkımları tamamladık.

Önümüzdeki 5 sene içinde öncelikli olarak belirlediğimiz 1,5 milyon konutu inşa etmeyi planlıyoruz.

Devlet olarak şu ana kadar riskli yapı tespiti yapılan 1 milyon 395 bin bağımsız birimdeki kentsel dönüşüm çalışmaları için 5 milyon vatandaşımıza yaklaşık 15,5 milyar liralık destek verdik.

Hiçbir meblağ insanımızın canından daha kıymetli değildir. Ülkemizi deprem başta olmak üzere tabi afetlere hazırlıklı hale getirmek için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz."

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