-ERDOĞAN: DEVLETÇİ ANLAYIŞLA BİR YERE VARILAMAZ DAKKA (A.A) - 14.11.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, devletçi bir mantıkla, bin anlayışla bir yere varmanın mümkün olmadığını söyledi. Erdoğan, Bangladeş'teki temasları çerçevesinde, Bangladeş Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (FBCCI) tarafından Sheraton Otel'de düzenlenen toplantıya katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Bangladeş arasındaki mesafe ne olursa olsun tarih boyunca iki ülkenin her zaman iletişim içinde olduğunu, birbirini etkilediğini, birbirinin acısını ve sevincini yürekten paylaştığını söyledi. Bangladeş'in 12. yüzyılda İslam diniyle tanışmasında, o dönemdeki büyük karmaşanın hidayete ermesinde Türklerin önemli yardımlarının olduğunun tarihçiler tarafından ifade edildiğini kaydeden Erdoğan, iki ülke arasında o günlerde başlayan dostluğun tarih içinde gelişerek bugün artık tam bir kardeşliğe dönüştüğünü vurguladı. Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Kurtuluş Savaşımızda buradaki kardeşlerimizin yüreklerinden koparak verdiği desteği unutmadık, hiç unutmayacağız. Nitekim 1971'de bağımsızlığını ilan ettiğinde Bangladeş'i tanıyan ilk ülkelerden biri Türkiye oldu. Bangladeş önümüzdeki yıl 40'ıncı yılını kutlayacak. Biz Türkiye olarak Bangladeş'e gereken desteği her zaman vereceğiz. Türkiye olarak Cumhuriyet'in ilanının yüzüncü yıl dönümünde kendimiz için büyük hedefler belirledik. Hedefimiz 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak. İnanıyorum ki Bangladeş de bağımsızlığının 50'nci yılı olan 2021 yılında orta gelir grubu devletlerden biri olarak dünyada yerini alacaktır. Bu hedefi yakalamada Bangladeşli iş adamlarının yatırımlarının önemli rolü olacaktır. Türkiye'de 2002 yılı sonu itibariyle iktidarı devraldık. O yıl Türkiye ile Bangladeş arasındaki ticaret hacmi 47 milyon dolardı, 2009 sonunda ekonomik küresel krize rağmen bu rakam 14 kat artarak 658 milyon dolara çıktı. 2010 yılında da ilk 9 ay sonunda 742 milyon dolara ulaştık. Unutmayalım ki dünyada finans krizi devam ediyor, buna rağmen bu rakama ulaştık. Temenni ederim ki iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi bu yıl sonu itibariyle 1 milyar doları yakalasın. Bunu başarmak olumlu bir adım. Bugün bir hedef daha belirledik bu rakamı da 2015 yılı itibariyle en az 3 milyar dolara çıkarmak istiyoruz.'' -''MİLLETİN ÇİZDİĞİ ROTADA YÜRÜDÜK''- Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin bu denli artmasının ümit verici olduğunu, 2015 yılı sonuna kadar hedeflenen rakama ulaşılabileceğini söyledi. Erdoğan, Türkiye ve Bangladeş'te bu iradeyi gördüğünü ifade etti. İki ülkenin birbirine satabileceği çok şey olduğunu belirten Erdoğan, ''Başka ülkelere gitmektense önce kendi kapılarımızı çalalım, bunu bu şekilde başaralım'' dedi. Bangladeş'te bir tane Türk müteahhit bulunmadığını anlatan Erdoğan, Türkiye'nin Çin'den sonra müteahhitlik sektöründe dünyada 2'inci sırada olduğunu hatırlatarak buna rağmen Türkiye'nin Bangladeş'te müteahhitlik sektörüne neden girmediğinin ya da giremediğinin anlaşılması gerektiğini dile getirdi. Altyapı ve üst yapı noktasında Bangladeş'te yapılacak çok şeyin olduğunu kaydeden Erdoğan, şunları söyledi: ''Bangladeş'te yakışanı yapmamız lazım, bunları biz başarırız. Biz bu adımları aynen ülkemizde de attık bugün farklı bir Türkiye var. Yatırımları Türkiye Bangladeş ortaklığı ile de yapabiliriz. Son 3 çeyrekte ekonomimiz büyüyor. Bu yılın ilk 6 ayında büyümemiz yüzde 11, büyüme aynı şekilde devam ediyor. Büyüme oranlarında dünyada 3'üncü, Avrupa'da birinci sırada yer aldık. Tüm dünyada işsizlik artarken Türkiye'de işsizlik 2-3 puan gerilemiş vaziyette. Turizmde de Türkiye çok ciddi bir sıçrama kaydediyor. Dünyada bir çok ülkenin kredi notları düşerken Türkiye'nin kredi notu artmaya devam etti. İstikrar ve güvenle birlikte mali disiplinden taviz vermedik. Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadele etmek için yola çıktık, yoksullukla, yasaklarla, yolsuzlukla mücadelede başarılı olduk. Seçim ekonomisi uygulamadık. Millet bize hangi rotayı çizdiyse o rotada yürüdük. Yine bunlar Bangladeş'te de olabilir.'' -''DEVLETÇİ MANTIKLA BİR YERE VARMAK MÜMKÜN DEĞİL''- Bangladeş'in gelişmeye açık bir ülke olduğunu ve genç nüfusunun bulunduğunu kaydeden Başbakan Erdoğan, bu ülkenin zengin doğal kaynaklara sahip olduğunu da hatırlatarak, bu kaynakları devreye sokmanın şart olduğunu vurguladı. Bütün bunlar gerçekleştiği zaman yarınların müreffeh Bangladeş'ini görmenin sürpriz olmayacağını belirten Erdoğan, Bangladeşli yöneticilere çağrıda bulunarak, ''Kamu ihalelerinde tam şeffaflık gerçekleştiğinde bu ihalelere güvenin arttığını göreceksiniz. Çünkü devletçi bir mantıkla, devletçi bir anlayışla bir yere varmak mümkün değil'' diye konuştu. Bangladeş Hükümetinin bu ülkeyi bir cazibe merkezi haline getireceğine inandığını kaydeden Erdoğan, bu çalışmaları desteklediklerini ve Türkiye'nin tecrübelerini Bangladeş'e aktarmaya her zaman hazır olduklarını söyledi. Bangladeşli iş adamlarına Türk iş adamları ile yakın iş birliği içinde olmalarını tavsiye eden Erdoğan, iki ülke iş adamlarının ortaklıklar kurup hem Türkiye ve Bangladeş'te hem de üçüncü ülkelerde yatırım yapabileceklerini dile getirdi. Türkiye ile Bangladeş arasında 1987 yılında yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmasının imzalandığını hatırlatan Erdoğan, ne yazık ki bu anlaşmanın devreye girmediğini, en kısa zamanda tazelenerek devreye girmesinde fayda gördüğünü ifade etti.