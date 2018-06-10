Erdoğan Demirören, son yolculuğuna uğurlandı; tabutun üzerindeki örtünün anlamı ne?

Tedavi gördüğü hastanede geçen cuma günü yaşamını yitiren Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, bugün (10 Haziran 2018) son yolculuğuna uğurlandı. Demirören'in tabutunun üzerine kâbe kapısının örtüsü serildi.

Demirören için ilk tören Şişhane'deki holding binası önünde yapıldı. Törene, Erdoğan Demirören'in oğulları Yıldırım Demirören, Tayfun Demirören, kızı Meltem Demirören Oktay başta olmak üzere aile mensupları ile Demirören Holding çalışanları katıldı. Törende, Erdoğan Demirören için dualar edildi ve helallik alındı.

"Büyüğümüzü ebediyete uğurluyoruz"

Törende konuşan Milangaz Genel Müdürü ve Demirören Holding İcra Kurulu üyesi Koray Yanç, "Çok sevgili Erdoğan Demirören'imizi, büyüğümüzü ebediyete uğurluyoruz. Allah mekanını cennet eylesin ve nur içinde yatsın" dedi.

Daha sonra konuşma yapan imam Halil İbrahim Kurşun, Erdoğan Demirören ile 10 sene önce ablasının cenazesinde tanıştıklarını söyleyerek, "Kendisi gerek hocalara, gerek ilim adamlarına karşı son derece saygılı ve muhabbetli bir insandı" diyerek hayırlı hizmetlerde bulunduğunu söyledi.

Kurşun ayrıca, “Dünya hayatı çok ibretli bir hayat. Dünyaya gelirken ağlayarak geliyoruz. Giderken de insanları ağlayarak bırakıp gidiyoruz" dedi. Bu, dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası Erdoğan Demirören'in "Neden girdim bu işe, kim için" diye ağlamasını akıllara getirdi.