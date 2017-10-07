Erdoğan: Değişimi kendimiz yapmazsak, sandıkta milletimiz yapar (2)

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ERDOĞAN, MACRON'LA GÖRÜŞTÜ Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç ile telefonda görüştü

07 Ekim 2017 19:10

ERDOĞAN, MACRON\'LA GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç ile telefonda görüştü. Partisinin Afyonkarahisar\'daki kampına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak Fransız mevkidaşı Macron\'la görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ikili ilişkileri daha geliştirmeyi ele almanın yanı sıra başta Irak ve Suriye olmak üzere bölgedeki son gelişmeler hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu. İki liderin, gerek Irak\'ın gerekse Suriye\'nin toprak bütünlüğünün korunmasının önemini de vurguladıkları kaydedildi.
Cumhurbaşkanlığı Erdoğan, Hırvat mevkidaşı Kolinda Grabar Kitaroviç ile yaptı görüşmede ise iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı. İki liderin, Türkiye ve Hırvatistan arasındaki iyi ilişkiler ve işbirliğinin daha da geliştirilmesi gerektiğini vurguladıkları belirtildi.

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