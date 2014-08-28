Erdoğan, Davutoğlu'nu yeni hükümet kurulana kadar Başbakan vekili olarak atadı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den görevi devralacak olan Başbakan Tayyip Erdoğan'ın yemin töreninin ardından TBMM üyeliğinin sona ermesi ve Başbakanlık makamının boşalması nedeniyle başbakanlık vekaletini AKP Genel Başkanı ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na vermesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

28 Ağustos ile yeni hükümetin kurulacağı 29 Ağustos tarihleri arasında ‘zorunlu olarak’ Başbakanlığa vekalet edecek olan Davutoğlu 24 saat boyunca vekillik görevini sürdürecek.

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan o karar:

Başbakanlığa

10 Ağustos 2014 Pazar günü genel oyla yapılan seçimde halk tarafından Cumhurbaşkanı seçilerek görevime başlamış bulunuyorum.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 101 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununun 4 üncü maddesinin beşinci fıkrası gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğimin sona ermesi ve Başbakanlık Makamının boşalması nedeniyle, yeni Başbakan atanıncaya kadar Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Başbakanlığa vekâlet etmesini ve yeni Hükümet kuruluncaya kadar mevcut Bakanlar Kurulunun görevini sürdürmesini rica ederim.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar için tıklayın