Erdoğan, Darfurlu çocukları sordu mu?

Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile resmi konutunda görüşen Başbakan Erdoğan, Peres’e sorduğu hesabın benzerini bu konuğuna da sordu mu?



Analiz: Eyüp Erdoğan / Tempo24



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dün, Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Muhammed Osman Taha ile resmi konutunda görüştü.



Sudan’ın Darfur bölgesinde tam beş yıldır bir iç savaş yaşanıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2008 yılında hazırladığı rapora göre bölgede 300 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Ancak Sudan'ın BM nezdindeki Büyükelçisi Abdulhamid Muhammed, ileri sürülen kayıp sayısının abartılı olduğunu savunuyor. Muhammed’e göre bölgede en fazla 10 bin kişi öldü.



BM'nin raporunu dikkate alırsak ve Darfur’un nüfusunun 6 milyon olduğunu göz önünde bulundurursak, beş yıl içerisinde toplam nüfusun yüzde 20’si bu savaşa kurban gitti.



8 bin çocuk asker



Birleşmiş Milletler raporlarına göre Darfur’da en az 4 milyon kişi krizden doğrudan etkilendi. Yine BM raporlarına göre dünyada 300 bin civarında çocuk asker bulunuyor. Bu askerlerin bir kısmı nerede dersiniz? Tabii ki Sudan’da! UNICEF verilerine göre Sudan'ın sorunlu Darfur bölgesinde yaklaşık 6 bin çocuk asker bulunuyor ve yaklaşık 2 milyon çocuk çatışmalardan etkilendi. Darfur' daki tüm silahlı gruplar, çocukları kullanıyor. Sudan genelinde çocuk asker sayısının yaklaşık 8 bin olduğu biliniyor.



Darfur'daki isyancı gruplarda yer alan en küçük çocuk asker 11 yaşında. Diğerlerinin yaşlarıysa 15 ile 17 arasında değişiyor.



Paylaşılamayan petrol



Darfur'da Arap ve Arap olmayan Afrikalı Müslüman kabilelerin toprak ve suyu bölüşme konusundaki anlaşmazlıkları, Hartum yönetimine bağlı hükümet güçlerinin de müdahalesiyle, 2003 yılında bir iç savaşa dönüştü. 2 milyar varillik bir kaynağa ve günlük 250 bin varillik petrol üretimine sahip olan Sudan'ın Darfur bölgesi, savaşın yanı sıra açlıkla da karşı karşıya.



Emine Erdoğan ağladı mı?



Merak ediyoruz… Acaba Recep Tayyip Erdoğan, dün ağırladığı misafirine, Peres örneğinde olduğu gibi kameralar önünde olmasa da, kapalı kapılar ardında sert bir çıkış yaptı mı? “Siz öldürmeyi iyi bilirsiniz” dedi mi? Darfur’da öldürülen çocuk sayısını sordu mu? Emine Hanım Darfurlu çocuklar için gözyaşı döktü mü?



Yoksa Darfurlu çocukların çığlıkları, Başbakanlık Resmi Konutu'nda Taha’nın onuruna verilen yemekte çatal bıçak sesleri arasında yitip gitti mi?



Erdoğan'ın, planlı ya da plansız, kameralar önünde Peres'e haklı olarak yüklenmesi, seçmen tabanının Filistin sorunundaki hasasiyeti nedeniyle yerel seçim arefesinde kendisine önemli bir katkı sağladı. Şeriatla yönetilen Müslüman bir ülke olan Sudan'da bu kadar ciddi sorunlar yaşanırken Erdoğan'ın sesiz kalmasının sebebi nedir? Üstü örtülü bir 'Müslüman ülke' kayırması mı?



Soruyoruz çünkü bu buluşmadan sonra Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hiçbir açıklama yapmadı.



Son not olarak hatırlatalım: Ali Muhammed Osman Taha'nın Ankara'yı ziyaretinin nedeni, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin, soykırım suçu işlediği gereçesiyle tutuklanmasını istediği Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir'e destek arayışı.