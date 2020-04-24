Erdoğan'dan Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Nisan 1915'in yıl dönümünde Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a mektup gönderdi.

Erdoğan mektupta, "Birinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerine rahmet diliyorum" dedi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan'ın mektubunda şu ifadeler yer aldı:

"Dünya halklarına büyük acılar yaşatmış Birinci Dünya Savaşı'nın ağır şartlarında hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini saygıyla anıyor, torunlarına içten taziyelerimi iletiyorum. Bu vesileyle, bu acı dönemde yaşamını yitiren tüm Osmanlı vatandaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum.

Ne surette olursa olsun tek bir vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine, inancından ve kimliğinden dolayı farklı muamele görmesine asla izin vermedik, vermeyeceğiz.

Anadolu'nun bağrından doğmuş birlikteliğimizi görmezden gelerek tarihten husumet çıkarmaya çalışan çevreler hepimizin malumudur. Biz birlik, refah ve huzur dolu bir gelecek isterken ve bunun için çalışırken, niyeti başka olan çevrelere fırsat verilmemesi en önemli dileğimizdir.

Bu düşüncelerle Birinci Dünya Savaşı'nda yitirdiğimiz Osmanlı Ermenilerini bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, hepinize esenlikler diliyorum."