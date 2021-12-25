Erdoğan’dan Pitbull açıklaması: Bu köpekler parası bol olanların köpekleri

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 yaşındaki Asiye’nin uğradığı Pitbull saldırısını hatırlatarak, “Biz hayvanseverler noktasında bir yasal düzenleme yaptık, ve şimdi tabii bu yasal düzenlemek ile bir de bedel çıkıyor. Bu Asiye yavrumuz dün gece kendisini ambulans uçakla buradan kardeşim Ömer Özkan beyin hastanesine naklettik. Orada gerekli olan operasyonlar kendisine yapılacak. Tabii ilginç olan bir şey var. Bu köpekler parası bol olanların köpekleri ne oluyor ne gidiyor şudur budur hiç böyle bir dertleri yok. O yavru orada paramparça oluyor hâlâ bu adamlar babasını nasıl kandırırız bunun gayreti içindeler. Bunların da bedelini ödeyeceksiniz” ifadelerini kullandı.

Gaziantep'te konuşan Erdoğan, sözlerinin devamında muhalefeti eleştirdi. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gelecek yerine sadece bugüne odaklananlar tarihin önlerine açtığı fırsat pençelerini göremez. Meselenin günü kurtarmak değil ülkenin çeyrek asrına yarım asrına damga vurmak olduğunu ifade ediyorum. Yol arkadaşlarıma muhalefetin hezeyanlarıyla vakit harcamak yerine kendi işimize bakmamız gerektiğini hatırlatıyorum."

"21. yüzyılın yükselen yıldızı Türkiye'dir. Bu milletin şahlanışını hiç kimse engelleyemeyecektir" diyen Erdoğan, 2023 seçimleri için vatandaşlara çağrıda bulundu; "Hali hatırı sorulmadık, kapısı çalınmadık Gaziantepli bırakmayacağız. Hep birlikte bu çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.