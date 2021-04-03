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Erdoğan'dan Paskalya Bayramı mesajı

"Hristiyan vatandaşlarımızın hissettikleri sevince ortak olarak, birlik, beraberlik ve dayanışma gibi hasletlerimizin nesilden nesile aktarılacağına inancım tamdır"

03 Nisan 2021 21:12

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Paskalya Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, "Hristiyan vatandaşlarımızın Paskalya münasebetiyle hissettikleri sevince ortak olarak, milletimizin harcı olan birlik, beraberlik ve dayanışma gibi hasletlerimizin ilelebet nesilden nesile aktarılacağına inancım tamdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paskalya Bayramı nedeniyle yazılı mesaj yayınladı. 

Erdoğan mesajında, şunları kaydetti:

“Muhtelif kilise ve gruplara mensup Hristiyan vatandaşlarımızı, en önemli yortularından biri olan Paskalya dolayısıyla en içten duygularımla tebrik ediyorum. Milletimizin her bir ferdinin oluşturduğu zengin mozaik, karşılıklı saygı temelinde barış içinde özgürce bir arada yaşama noktasında dünyaya müstesna bir örneklik teşkil etmektedir. Hristiyan vatandaşlarımızın Paskalya münasebetiyle hissettikleri sevince ortak olarak, milletimizin harcı olan birlik, beraberlik ve dayanışma gibi hasletlerimizin ilelebet nesilden nesile aktarılacağına inancım tamdır.  Bu duygu ve düşüncelerle, başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere, tüm Hristiyanların Paskalya yortularını bir kez daha kutluyor, kendilerine esenlik dileklerimi iletiyorum."

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