Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP İl Başkanlığı önündeki açıklamaları nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı

Davanın gerekçesi, Kılıçdaroğlu'nun salı günü Meclis Grup toplantısı ve Perşembe günü CHP il Başkanlığı'nda yaptığı konuşmalar olarak belirtildi. Dava dilekçesinde, CHP Genel Başkanı'nın Cumhurbaşkanı için sarf ettiği sözlerin, kişilik haklarını ihlal edici mahiyette olduğu aktarıldı.

CHP İstanbul binası önünde kalabalığa seslenmişti

CHP lideri CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezaları onayan Yargıtay kararının ardından bütün CHP milletvekillerini İstanbul İl Başkanlığı'na çağırmış, burada kalabalığa yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yönetenlere, yönetene, Erdoğan'a sesleniyorum. Sen ikiyüzlüsün, sen fırsatçısın, sen bir zorba ve bir manipülatörsün. Ama zulmün ve küstahlığın son buluyor. Erdoğan yaklaşan gök gürültüsünü duyuyor musun? Bu gürültü mahallelerini sığınmacılara sattığın insanların gürültüsüdür. Bu gürültü aç bıraktığın emeklilerimizin gürültüsüdür. Bu gürültü elektriklerini kestiğin 4 milyon insanın karanlıktaki sesidir. Özgürlüğün şarkısını söyleyen insanların sesini duyuyor musun?

Erdoğan biz göğe baktığımızda sana rağmen her şeyin daha iyiye gideceğini, bu zulmün de son bulacağını bir kez daha huzur ve sükunetin bu ülkeye geri geleceğini hepimiz biliyoruz. Bütün acımasızlıklar senin zayıflıklarından doğuyor. Evet sen zayıfsın biz güçlüyüz. Sen sırça köşkünde yaşayacaksın biz omuz omuza yaşayacağız. Cezalandırmaya çalıştığın Canan'ın arkasında koca bir halk var. Bunu bir an bile aklından çıkarma.

TIKLAYIN | Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu için toplanan kalabalığa seslendi: Erdoğan sen fırsatçısın, iki yüzlüsün, zorbasın; Canan cesurdur, bizimdir



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